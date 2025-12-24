Así es la nueva casa de la Joaqui: con paredes de madera, enorme y a puro lujo

La Joaqui se encuentra superenamorada de Luck Ra, por lo que habrían decidido mudarse juntos. Primero fue el cantante quien se mostró en la nueva casa y ahora la joven se sumó con unas tiernas postales navideñas, donde confirma que efectivamente se mudó con él a una residencia de estilo clásico pero con todos los lujos.

Amplia, rústica y luminosa: La Joaqui mostró su nueva casa y cautivó a sus seguidores

Con la llegada inminente de la Navidad, La Joaqui decidió realizar una sesión de fotos en clave navideñas junto a sus hijas, Shaina y Eva, y su novio Luck Ra. Lo que más llamó la atención de los usuarios que la siguen en Instagram fue que el fondo no coincidía con las demás fotos que tiene en su cuenta. De hecho, se percataron que la casa coincide con la que viene mostrando junto a su pareja.

"Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche", escribió la participante de Masterchef Celebrity (Telefe). En las imágenes se puede ver el enorme árbol de Navidad que armaron en su nuevo hogar y qué decoración lleva el living.

La Joaqui junto a sus hijas y su pareja Luck Ra

Las paredes están revestidas en madera oscura y combinan a la perfección con el piso del mismo material. El ambiente cuenta con unos enormes ventanales con cortinas black out en color beige. Estas permiten que se bloquee la luz natural que ingresa del exterior, brindando así un clima más íntimo. Además de dejar ver parte del interior de su propiedad, La Joaqui también mostró los tiernos pijamas que usaron para posar con sus mascotas. Se tratan de prendas frescas y cómodas con dibujos del Grinch en colores verde y rojo.

La Joaqui junto a sus hijas y su pareja Luck Ra

Días atrás, La Joaqui y Luck Ra se mostraron muy acaramelados en la galería de su casa. Ambos con trajes de baño y sonrientes, mientras de fondo se podía apreciar la estructura de su nuevo refugio, que se destaca por su techado de madera y sus grandes columnas blancas. El estilo clásico y funcional también lo caracteriza. En cuanto a la paleta de colores, predominan los tonos claros, especialmente el blanco, una tonalidad que nunca pasa de moda y brinda mayor luminosidad y sensación de amplitud.

La Joaqui y Luck Ra

Sin dudas, la decoración es sobria y sin excesos: se observan muebles de exterior de líneas simples, como la reposera con estructura oscura y tapizado claro, pensados para disfrutar del aire libre con comodidad. Al parecer, el jardín es el sitio favorito de ambos ya que últimamente se muestran ahí de manera seguida. El mismo se encuentra completamente cuidado y ambientado con plantas y flores. Previo a estas románticas postales, Luck Ra escribió emocionado: "Nuevo hogar".

Luck Ra

Así es la nueva casa de la Joaqui: con paredes de madera y puro lujo por todas las comodidades que posee. Sin embargo, podemos decir que es una residencia pensada para el descanso y el disfrute familiar, sin excesos y con una estética clásica, sofisticada y rústica, donde los espacios amplios y luminosos son protagonistas.

Quiénes son los papás de Shaina y Eva, las hijas de la Joaqui

Desde que Joaquinha Lerena de la Riva, conocida popularmente como La Joaqui, dio un paso a la popularidad tras su participación en MasterChef Celebrity, su vida privada logró mayor trascendencia y relevancia. Sobre todo, porque encontró en Luck Ra a su compañero ideal con quien tiene planes de casamiento. Sin embargo, el pasado sentimental de la artista freestyle no siempre fue de color de rosas ya que tuvo dos hijas con dos hombres diferentes atravesando momentos de violencia y soledad.

Pese a que La Joaqui mantiene su vida privada en absoluto hermetismo, en una de las transmisiones del recordado programa Podemos Hablar -PH- (Telefe), la cantante mantuvo una entrevista mano a mano con Andy Kusnetzoff donde contó su rol como mamá. En este marco, comenzó diciendo que, a sus 21 años, se convirtió en madre de Shaina, la niña que hoy está a punto de llegar a su primera década de edad.

La Joaqui y sus hijas, Shaina y Eva.

De acuerdo con el testimonio que brindó a corazón abierto, debió enfrentar un embarazo en soledad producto del abandono que recibió por parte del hombre. “Le avisé que estaba embarazada y me dijo que no tenía interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Yo me fui para un lado y él para el otro”, comenzó diciendo. Sin embargo, la niña vino a “salvarla” ya que encontró en ella una fuente de amor y refugio que vino a sanar el trauma de su infancia: “Soy hija de padres separados antes de que yo naciera”.

Tres años después, al momento de entablar un noviazgo con el padre de su segunda hija, Eva, La Joaqui reveló que se encontraba inmersa en una “relación tóxica” cargada de violencia, al punto tal que temió por su vida y la de sus hijas. Es por esta razón que recordó cómo fue que Cazzu le brindó un refugio seguro para escapar ante semejante clima de vulnerabilidad. “Cuando tuve a mi segunda nena estaba en una situación de violencia”, afirmó. Acto seguido contó: “Agarré una beba acá, la otra beba acá y me fui”.