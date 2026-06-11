Quién es Ana Vilardebó, la primera esposa de Jorge "Corcho" Rodríguez, con quien tiene dos hijos

Jorge "Corcho" Rodríguez y Vero Lozano son una de las parejas más estables del espectáculo argentino. De una historia de amor surgida entre susurros, a comienzos de los 2000, apareció un tierno vínculo que los sigue manteniendo unidos en la actualidad y que dio fruto a la primera hija de la conductora, Antonia. Si bien ellos demuestran el amor y cariño que se tienen todos los días, antes de estar juntos, Corcho Rodríguez formó una primera familia con una mujer que conoció mucho antes de Lozano.

El empresario tuvo romances con dos mujeres conocidas del espectáculo y, antes de ella, con una contadora que aún en la actualidad mantiene el anonimato y el bajo perfil. Ana Vilardebó fue la primera esposa de Corcho Rodríguez, y con quien tuvo sus dos primeros hijos.

Jorge "Corcho" Rodríguez y Vero Lozano

La historia de amor de Jorge "Corcho" Rodríguez y Ana Vilardebó, su primera esposa

El perfil mediático de Jorge "Corcho" Rodríguez comenzó a aparecer en la década del 90, cuando fundó la empresa Hard Communications y comenzó a ser protagonista de rumores de romance con Susana Giménez, que se confirmaron y formaron una relación de cinco años, entre 1998 y 2004 . Sin embargo, mucho antes, el empresario mantenía un bajo perfil y, según algunos medios de comunicación, una mala relación con parte de su familia, sobre todo paterna.

Esto lo llevó a alejarse de ellos, pero a formar una familia y un romance con Ana Vilardebó, una joven abogada. Según varios medios de comunicación, ambos sintieron un fuerte flechazo que los llevó a casarse al poco tiempo, prometiéndose amor eterno. Vilardebó es una de las mujeres más importantes con las que se topó en su vida, y quien fue su sostén durante el fallecimiento de su mamá Nélida, en 1992. Con ella formó su familia, y se convirtió en padre por primera vez.

Ana Vilardebó, la primera esposa de Jorge "Corcho" Rodríguez

Los hijos de Jorge "Corcho" Rodríguez y Ana Vilardebó, su primera esposa: Iara y Juan

Jorge "Corcho" Rodríguez y Ana Vilardebó formaron una tierna familia de cuatro, mucho antes de que el perfil del empresario comenzara a aparecer más seguido en los medios de comunicación y las noticias de espectáculos. Durante sus años de matrimonio, nacieron Iara y Juan, los primogénitos del clan Rodríguez. Ambos no dudan en aparecer en muy pocas fotos con la familia, demostrando una unión de respecto con la actual pareja de su papá, Vero Lozano. Sin embargo, decidieron alejarse del mundo mediático al que Corcho pertenece, formando su propio camino.

Por un lado, Juan mantiene un bajísimo perfil, al punto que no se conocen redes sociales de su parte. Por el otro, Iara desarrolló, con el paso del tiempo, un perfil abierto para diferentes usuarios, utilizando su cuenta de Instagram para explotar su lado laboral. Con más de 23 mil seguidores, comparte consejos y datos sobre las relaciones, enfocándose en el empoderamiento femenino, la sensualidad personal y los derechos de las mujeres. Además, y de esta manera, encontró el podcast como una forma de hacer su propio programa con diferentes temáticas y capítulos, al mismo tiempo que se conecta con otras mujeres de la misma rama de estudio que ella. La joven convirtió al Corcho Rodríguez en abuelo, y no duda en hablar sobre su experiencia como madre y sentirse orgullosa de la familia que formó.

La familia de Jorge "Corcho" Rodríguez: sus hijos Iara, Juan y Antonia, su pareja Vero Lozano, y su nieto

La separación de Jorge "Corcho" Rodríguez y Ana Vilardebó: los romances con Susana Giménez y Vero Lozano

Si bien Jorge "Corcho" Rodríguez y Ana Vilardebó formaron una familia que sigue manteniéndose unida en la actualidad, la relación no pudo sostenerse y llegó a su fin entre 1994 y 1995. Los motivos de la separación son desconocidos, al igual que el presente de la exesposa del empresario. Lejana a las redes sociales y la vida mediática, se mantiene en el anonimato, sin aparecen, ni siquiera, en posteos de su hija Iara. A pesar de eso, varios medios de comunicación aseguran que hay una excelente relación entre Rodríguez y Vilardebó, sobre todo para mantener la crianza de sus hijos en común y disfrutar de la familia.

Tras su separación, Corcho Rodríguez apuntó a un estilo de vida más mediático, y protagonizó dos romances con mujeres del espectáculo. Entre 1998 y 2004, Susana Giménez cayó rendida a los pies del empresario, quien comenzaba a hacerse su nombre gracias a los trabajos en común que tuvo con la diva. El romance fue uno de los más mediáticos y queridos por los medios de comunicación, y una de las razones por las que su siguiente pareja decidió mantener en silencio los primeros años de la relación. Vero Lozano apostó por un amor más discreto, disfrutando de la intimidad, hasta que hicieron la confirmación pública y, posteriormente, tuvieron a su primera hija en común, Antonia.

Jorge "Corcho" Rodríguez y Vero Lozano

Jorge "Corcho" Rodríguez es uno de los empresarios más conocidos en el mundo del espectáculo. Pero, antes de su alto perfil mediático, mantuvo una relación con una mujer que lo enamoró y formó su familia. Ana Vilardebó fue la primera esposa y es la madre de sus dos primeros hijos, Iara y Juan, quien decidió mantenerse lejana a las cámaras, oculta en el anonimato y el disfrute de la intimidad familiar.

A.E