Así es el exitoso negocio Corina, la hermana de Lionel Scaloni: empezó en el quincho de su casa de Pujato y ahora es furor en Santa Fe

A medida que se acerca una nueva cita mundialista y la figura de Lionel Scaloni vuelve a ocupar el centro de la escena, en Pujato hay otra integrante de su familia que no deja de crecer. Lejos de las canchas, pero con la misma disciplina y bajo perfil, Corina Scaloni convirtió un hobby en un negocio que hoy es furor en Santa Fe.

Lionel Scaloni junto a su hermana Corina y sus padres

Así es el exitoso negocio de Corina, la hermana de Lionel Scaloni

Contadora pública recibida en la Universidad Nacional de Rosario, Corina Scaloni jamás imaginó que aquellas tardes de prueba y error en el quincho familiar terminarían en una cafetería propia. La pastelería empezó como un cable a tierra: recetas clásicas, cuadernos manchados de harina y encargos para amigos. Las medialunas y el carrot cake, que prepara con una técnica precisa y un equilibrio perfecto entre humedad y especias, fueron sus primeros hits en Pujato. Después llegaron las tortas que nunca fallan: chocotorta, lemon pie, brownie bomba y otras versiones caseras que rápidamente empezaron a circular por redes sociales.

Corina Scaloni

Hasta 2022, los pedidos se hacían únicamente por Instagram. Pero tras la consagración de la Selección argentina en Qatar y una mención espontánea del DT en una entrevista, todo explotó. “Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender… ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, bromeó el entrenador en AFA TV. El efecto fue inmediato, la cuenta de Scala Bakery pasó de tener unos pocos miles de seguidores a cientos de miles en cuestión de días.

Con la demanda en alza y el quincho quedando chico, la contadora decidió dar el salto. En diciembre de 2023 inauguró su propio local en el corazón de Pujato, una pastelería de impronta cálida, con opción de café y modalidad take away. La apertura revolucionó al pueblo y tuvo un detalle imposible de pasar por alto: las tres estrellas decorando el espacio, un guiño al logro histórico de la Selección y, claro, al orgullo familiar.

Gabriela Sabatini y Lionel Scaloni disfrutando de la pastelería de Corina

Desde entonces, Scala Bakery no solo recibe vecinos y fanáticos del fútbol que llegan de distintos puntos del país, sino también visitas ilustres. Por allí pasó nada menos que Gabriela Sabatini, ícono del deporte argentino, que se sumó a la lista de clientes que probaron sus especialidades.

De vender tortas por Facebook a construir dos locales en Santa Fe

Aunque Lionel Scaloni es habitué del local y más de una vez compartió en redes fotos disfrutando de las creaciones de su hermana, Corina Scaloni mantiene el perfil bajo. Sigue trabajando en su estudio contable, pero dedica cada vez más horas a la cocina, un lugar donde verdaderamente brilla. Con constancia, recetas afinadas y una historia familiar que emociona, logró que su emprendimiento trascienda el fenómeno viral para consolidarse como marca propia.

Las tortas de Corina Scaloni

En un pueblo de poco más de 4000 habitantes, funciona hoy una pastelería que es furor en toda Santa Fe. Scala Bakery, que en los últimos meses abrió otra sucursal en Funes, demuestra que los sueños también se hornean a fuego lento y que, con constancia y trabajo, un emprendimiento nacido en el quincho de una casa puede convertirse en un fenómeno que trasciende fronteras y deja su marca mucho más allá de Pujato.