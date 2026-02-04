Quién es Leila Ceballos, la novia bajo perfil de Peter Lanzani que lo acompañó en su peor momento

La intervención quirúrgica de urgencia a Peter Lanzani dejó en evidencia no sólo el delicado estado de salud por el que atravesó en las últimas horas, sino la preocupación de sus seres queridos. Entre ellos se destacó la figura de su compañera de vida: Leila Ceballos, una joven de 25 años que mantiene un marcado bajo perfil mediático, que lo acompañó en su peor momento.

Así es la vida de Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani

Peter Lanzani y Leila Ceballos mantienen un apasionado romance desde 2023, fecha en la que ambos comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales. Pese a la presencia pública del afamado actor en los medios de comunicación, su novia optó por mantenerse alejada de las dinámicas televisivas. Sin embargo, se supo que mantiene una vida ligada a la industria artística.

Leila Ceballos y Peter Lanzani | Instagram

De acuerdo con lo que detalla en su perfil, Leila es productora y directora creativa, una profesión que la acerca al trabajo del ex Casi Ángeles. Además de compartir pequeñas tomas de sus proyectos audiovisuales, también desliza algunas de sus actividades favoritas como son los viajes con amigos, la lectura y los paseos románticos por distintos destinos turísticos junto a su novio.

Pese a que opta por mantener su amorío con el protagonista de la obra teatral El Emperador Gynt, suele mostrar el compañerismo, la complicidad y los momentos más divertidos que los une. En este caso, uno de los últimos posteos, los tortolitos viajaron a Villa La Angostura donde arrancaron el 2026 rodeados por la naturaleza, haciendo travesías propias del lugar y hasta se sumergieron en el lago espejado.

Leila Ceballos y Peter Lanzani | Instagram

La novia de Peter Lanzani lejos de los medios, cerca de las redes

El ferviente trabajo en el marketing digital y la fotografía llevaron a la novia de Peter Lanzani a consagrarse como modelo y a profundizar sus conocimientos con las relaciones públicas. En paralelo, opta por mantener su creciente presencia digital en su perfil de Tik Tok donde se permite quebrar la estructura de su cuenta de Instagram y el ir un poco más allá. “Decime Leia. Reflexiones, amigos y vlogs”, reza la descripción que realizó en la famosa red social del signo musical, un lugar en el que reúne una comunidad virtual de más de 12.600 seguidores.

Sin estar ligada a un apellido resonante o a una imagen pública de la farándola, la joven evita las sobre exposiciones con su pareja, aunque equilibra a la perfección los posteos de amor hacia él. En este marco, evita las frases cursis y las declaraciones cariñosas para contar, sin decir más de la cuenta, su historia de amor que se acrecienta con el correr del tiempo.

De esta manera, la imagen de Leila Ceballos, la joven que conquistó el corazón de Peter Lanzani, logró volcarse -involuntariamente- en el ojo público tras la operación de urgencia del dramaturgo. No obstante, la productora decide mantener el amor lejos de la frialdad de las redes sociales, optando por el perfil bajo para acompañar a su pareja dentro del ambiente artístico.

NB