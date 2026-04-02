El nuevo negocio de Momo, el hijo hippie de Julián Weich, que combina su estilo de vida con el amor a la naturaleza

En Traslasierra, Córdoba, Momo, el hijo de Julián Weich, puso en marcha Casa Pavoreal, una propuesta de alquiler temporal dentro del proyecto permacultural Casa Mora. La iniciativa no aparece como un emprendimiento turístico clásico, sino como una extensión directa de su estilo de vida. En ese cruce entre bioconstrucción, vida autosuficiente y vínculo con el entorno, el espacio propone una experiencia más cercana al retiro que al descanso convencional.

Momo Weich y una casa pensada desde la bioconstrucción

El proyecto de Jerónimo "Momo" Weich borra el límite entre interior y exterior. Las ventanas amplias, las cortinas livianas y el verde constante hacen que el paisaje entre en cada ambiente, con luz, aire y vegetación como parte del espacio. Esa lógica se alinea con la permacultura: una forma de diseñar en equilibrio con el entorno, que aprovecha recursos naturales, luz solar, ventilación cruzada y vegetación, para reducir el impacto y promover un habitar más autosuficiente. En términos constructivos, el proyecto apuesta por una estética artesanal, con muros de revoque grueso, formas irregulares y materiales simples. Asimismo, las botellas de vidrio incrustadas en los muros filtran la luz y generan una atmósfera particular, con destellos de color que atraviesan los espacios.

Exterior verde y autosuficiente, con laguna natural y paneles solares que refuerzan la lógica sustentable del lugar

El exterior consolida la idea con una volumetría baja, cubierta liviana y sistemas orientados al autoabastecimiento: paneles solares y termotanque reducen el consumo, mientras el jardín se integra como un ecosistema propio, con vegetación densa y una laguna naturalizada, es decir, un espejo de agua diseñado para integrarse al entorno, sin tratamientos químicos que se autoregula con plantas y microorganismos.

Interiores simples y funcionales, donde la luz, la madera y los detalles artesanales marcan el clima del espacio.

Momo Weich y una filosofía de vida que se vuelve proyecto

Detrás de este proyecto hay una filosofía que Momo viene desarrollando hace tiempo. En su perfil de Instagram se presenta como promotor de la permacultura, la bioconstrucción, la sociocracia y la gestión comunitaria. A través de publicaciones, charlas y encuentros, difunde una mirada centrada en la vida en comunidad, la toma de decisiones compartida y el cuidado del entorno. Su contenido funciona como una invitación a repensar la forma de habitar, con una lógica más horizontal y alejada del consumo tradicional.

En ese contexto, el lanzamiento del alquiler temporal generó un fuerte interés entre sus seguidores, que consultan por la posibilidad de vivir esa experiencia de manera transitoria. La propuesta se apoya en esa comunidad digital que ya viene siguiendo su recorrido y encuentra en Casa Pavoreal una forma concreta de acercarse a ese estilo de vida. Con el respaldo de su familia y una estrategia de difusión autogestiva, Momo Weich consolida un proyecto que combina identidad y una forma distinta de pensar.