Julián Weich reveló el emotivo rol de su hijo, Momo "el hippie", en los incendios en la Patagonia

Julián Weich no duda en mostrar con orgullo cómo sus hijos hacen sus vidas en diferentes ámbitos, lejos de la televisión y del éxito que es su padre para los medios de comunicación. Sin embargo, uno de los que más llama la atención de los usuarios de las redes sociales es Jerónimo "Momo" Weich, "el hippie" de 29 años. Él no duda en mostrar su vida lejos de la ciudad, y ahora decidió llevar esa pasión para cumplir un rol esencial en los incendios en la Patagonia: volverse brigadista.

Julián Weich, Jerónimo "Momo" Weich

Momo, el hijo de Julián Weich, es brigadista en la Patagonia: "El hippie"

Jerónimo "Momo" Weich es el hijo de Julián Weich que más se alejó de los medios de comunicación. Si bien en sus redes sociales casi alcanza los 10 mil seguidores, mantiene su vida lejana de la ciudad, mientras reside en la Sierras de Córdoba. Sin embargo, la situación de emergencia de la Patagonia despertó en él una alerta por la naturaleza y la protección de las hectáreas consumidas. Es así como su padre compartió el emotivo rol de su hijo, durante estas últimas semanas.

“El hippie con Osde Jerónimo Weich ahora es brigadista con Osde. ¡Desde Córdoba a Epuyén!”, escribió el humorista orgulloso, mientras mostraba un video del joven en medio del fuego y con sus compañeros. La publicación se volvió viral y la cuenta de La Champa Brigada destacó la actitud del jóven en esta situación. “No solo es brigadista, es un ser increíble, parece que ha heredado tu don por las causas nobles. Estamos felices de tenerlo en nuestra familia”, expresaron en comentarios.

Los incendios de la Patagonia: 400 brigadistas y más de 230.000 hectáreas consumidas

Desde el comienzo del verano, la Patagonia se vio afectada por la sequía extrema y altas temperaturas, lo que provocó que el Gobierno Nacional declarara la emergencia ígnea y zona de desastre en múltiples regiones, como Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, e incluso Chile. Para la primera semana de febrero de 2026, se consumieron más de 230,000 hectáreas en el sur de Argentina, y se desplegaron más de 400 brigadistas y unos 12 medios aéreos coordinados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Las imágenes de cerca que tomó Jerónimo "Momo" Weich

Jerónimo "Momo" Weich se unió al equipo y mostró en sus redes sociales lo que se ve de cerca de la situación. Muchos usuarios no dudaron en destacar este accionar del joven, y fue su padre quien se mostró orgulloso y compartió un video. El mismo se viralizó y muchos celebraron el emotivo rol que "el hippie" de la familia Weich está cumpliendo en los incendios de la Patagonia, incluso sus compañeros brigadistas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

A.E