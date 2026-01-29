A qué se dedica Momo, el hijo hippie de Julián Weich que vive en una casa de barro

Momo, el hijo de Julián Weich, eligió un camino de vida muy distinto al de la televisión y el espectáculo que marcaron durante décadas la carrera de su padre. Lejos de los sets televisivos y de la exposición mediática, construyó una identidad propia vinculada a la vida consciente, el trabajo comunitario y una profunda conexión con la naturaleza, un universo que hoy comparte activamente a través de sus redes sociales.

El trabajo no convencional de Momo, el hijo de Julián Weich

En su perfil de Instagram, Momo se presenta como un promotor de la permacultura, la bioconstrucción, la sociocracia, la gestión comunitaria y los círculos de palabra. Ese espacio digital funciona como una ventana a su filosofía de vida: allí difunde charlas, encuentros, reflexiones personales y proyectos colectivos que buscan repensar la forma de habitar el mundo generando conciencia ambiental.

Momo Weich | Instagram

Gran parte de su contenido gira en torno a la vida en comunidad y a la construcción de vínculos más horizontales. A través de imágenes sencillas, videos explicativos y textos reflexivos, Momo muestra experiencias ligadas al trabajo cooperativo, la toma de decisiones compartida y el cuidado del entorno. Su propuesta no se presenta como una verdad absoluta, sino como una invitación a explorar otras maneras de organizarse y convivir en un ambiente lejos del consumismo.

Otro de los ejes centrales de su actividad es la bioconstrucción, disciplina que promueve el uso de materiales naturales y técnicas sustentables. En ese marco, el heredero del conductor vive en una casa de barro -que él mismo diseñó-; un espacio que refleja de manera concreta los valores que predica. La vivienda no es solo un hogar, sino también un ejemplo práctico de sus ideas sobre sustentabilidad, simplicidad y respeto por los ciclos naturales.

La virtualidad como canal de difusión

Además de compartir su día a día y sus aprendizajes, la cuenta de Momo Weich en la famosa red social de la camarita se convirtió en una plataforma para difundir los talleres y charlas que brinda, redireccionando a los usuarios a su canal de YouTube. Allí se lo ve participando de encuentros, facilitando círculos de palabra y acompañando procesos comunitarios, siempre desde una mirada que prioriza la escucha, el intercambio y la construcción colectiva.

Redes sociales de Momo Weich | Instagram

En una de sus publicaciones más recientes, Momo sorprendió al anunciar el alquiler temporal de una casa ubicada en el mismo lugar donde vive. La propuesta despertó un fuerte interés en sus más de 8.500 seguidores. En este marco, la publicación se llenó de comentarios de personas que consultan por disponibilidad, precios y detalles del espacio, atraídas por la posibilidad de experimentar, aunque sea por un tiempo -y a modo explorativo, ese estilo de vida alternativo.

Asimismo, cabe destacar que el joven aventurero tiene el apoyo incondicional de sus pares. Tanto el presentador televisivo como su mamá, Valy Wainer, muestran su orgullo permanente por las convicciones y los valores que transmite su heredero en Internet. En este marco, cabe destacar que el uso de las redes y plataformas digitales sirven como un vehículo para difundir y crear contenido propio, sin necesidad de intermediarios, plasmando también su faceta autogestiva. En otras palabras, podría decirse que es un influencer disruptivo y poco convencional de la web 2.0.

Así, Momo, hijo hippie de Julián Weich, consolida un perfil público que se centra en habitar la naturaleza, apoyándose en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Desde una casa de barro y con una comunidad como sostén, su camino se afirma lejos de los flashes, pero cada vez más cerca de quienes buscan otras formas de vivir, habitar y relacionarse con el ecosistema.

NB