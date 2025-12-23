Así quedó la casa de barro de Momo, el hijo “hippie” de Julián Weich, tras su nueva remodelación

Momo, el hijo “hippie” de Julián Weich, mostró cómo quedó su casa de barro tras la nueva remodelación, un proyecto de bioconstrucción en las sierras de Córdoba que refleja un estilo de vida sustentable. La intervención reciente se enfocó en el interior, con detalles artesanales y materiales naturales que refuerzan la identidad del espacio.

El joven, que desde hace años eligió un camino ligado a la vida sustentable, compartió imágenes y videos del proceso de remodelación que viene realizando en su hogar. La propiedad, levantada con sus propias manos, se convirtió en un símbolo de su estilo de vida y en un espacio que evoluciona con cada intervención.

La remodelación que llevó adelante Momo Weich se centró en el interior de la casa. El joven decidió renovar la pintura de las paredes, utilizando materiales nobles y técnicas artesanales que mantienen coherencia con la filosofía de la construcción original. El resultado muestra un espacio cálido, con texturas naturales y colores que acompañan la estética de la vivienda.

La casa de barro que construyó no es un proyecto convencional. Desde sus inicios, fue pensada como una construcción sustentable, realizada con materiales que respetan el entorno y que se integran a la naturaleza. El barro, la madera y otros elementos naturales forman parte de la estructura, reforzando la idea de un hogar que se conecta con el ambiente.

En este contexto, la remodelación actual reafirmó la elección de la vida naturista de Momo Weich. Cada paso del proceso se realizó de manera artesanal, sin recurrir a técnicas industriales, lo que permitió mantener la esencia del proyecto. La pintura de las paredes, por ejemplo, se aplicó con métodos simples, respetando la textura original y aportando un acabado que refuerza la identidad del espacio.

Momo comparte habitualmente imágenes de su hogar en redes sociales, mostrando cómo la vivienda se convierte en un reflejo de su estilo de vida. La casa de barro no solo es un lugar para habitar, sino también una expresión de una forma de pensar y de relacionarse con el entorno. La remodelación reciente se suma a una serie de transformaciones que buscan mantener el estilo de la residencia.

