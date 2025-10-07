Así es la casa de Eugenia Tobal: una cocina como la de MasterChef, habitaciones minimalistas y jardín de ensueño

Eugenia Tobal atraviesa un gran momento profesional con su incorporación a MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe conducido por Wanda Nara. Sin embargo, días antes del estreno, la actriz debió ser trasladada al Hospital de San Isidro luego de cortarse un dedo mientras practicaba una receta en su casa.

Caption

Si hay algo que llama la atención de la casa de la actriz, es sin duda la cocina. En este espacio Eugenia Tobal suele pasar gran parte de su día, por lo que la ambientó acorde a sus necesidades, Amplia, luminosa y perfectamente equipada, refleja el mismo espíritu práctico y sofisticado que caracteriza a los estudios de MasterChef.

El refugio de Eugenia Tobal

Fiel a su estilo, Eugenia Tobal apostó por una decoración nórdica para su casa. En los espacios principales, como el living, la cocina y el comedor, predominan los tonos claros y los materiales naturales. Las paredes blancas potencian la luminosidad, mientras que los muebles de madera clara aportan calidez y equilibrio visual.

En la sala, la actriz colocó un gran sillón en L de color blanco decorado con almohadones en tonos terracota, frente a una mesa ratona de madera. La iluminación juega un papel fundamental: las lámparas de luz cálida y diseño abstracto complementan la estética minimalista del lugar. Para dividir la cocina del living, instaló un ventanal de vidrio con marco negro, que mantiene la conexión visual sin reducir el espacio.

Habitaciones minimalistas y un jardín soñado

La armonía continúa en el resto del hogar de Eugenia Tobal. En uno de los baños, los muebles de madera se combinan con paredes verde oscuro, aportando un toque moderno sin romper la coherencia del conjunto. La habitación de su hija Ema es otro de los puntos destacados: las paredes beige y un mural con dibujos en tonos tenues generan un entorno tranquilo, con una cama en forma de casita iluminada por una guirnalda de luces.

En el exterior, Eugenia Tobal remodeló la pileta para que acompañara el estilo interior. Eligió porcelanato greco en tonos claros, que refuerza la luminosidad del patio y crea un espacio perfecto para relajarse. Con detalles cuidados y una cocina digna de MasterChef, la actriz convirtió su casa en un verdadero reflejo de su estilo y su nueva pasión por la gastronomía.