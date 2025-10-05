Wanda Nara se burló de Mauro Icardi, pero se arrepintió y borró el video

El próximo martes 14 de octubre inicia la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que vuelve al aire de Telefe bajo la conducción de Wanda Nara. A tan sólo nueve días del gran estreno, el spot comenzó a aparecer en la pauta publicitaria del canal. Como era de esperarse, el área creativa desplegó un sketch en el que apeló a la comedia teniendo a los tres jurados y a la presentadora como protagonistas. La mediática empresaria, orgullosa del resultado final, lo compartió en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, una acción en la puesta en escena desató una batalla campal en redes sociales por una supuesta alusión a Mauro Icardi.

Wanda Nara y Telefé son funados por un gesto que los usuarios vincularon a Mauro Icardi

El clip en el que Telefe invita al público a ver MasterChef Celebrity tiene a los tres jurados -Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular- y a Wanda Nara como protagonistas. Simulando una consulta en una sesión de terapia grupal, los cocineros le expresan a la presentadora sus preocupaciones por una serie de repeticiones de errores “imperdonables” de los participantes en el certamen de cocina. “Bueno, miren. Yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho”, dijo la Bad Bitch en el clip. Ante eso, Betular apeló al humor ácido y le puso picante a la escena: “¿Es maní? ¿Puedo?”.

Mauro Icardi y Wanda Nara | Instagram

Al ser difundido en las redes sociales del canal de aire y en cada uno de los rostros más importantes de quienes llevan adelante el concurso culinario, la exesposa de Maxi López lo compartió también en sus historias de 24 horas sumándose al humor: “Amo el maní”. Pero, a los minutos, la borró por la cantidad de hate que recibió. Al parecer, las lluvias de críticas negativas hicieron que decidiera dar marcha atrás con la propagación de la “promo”.

Según los usuarios, una vez más la empresaria de cosméticos aprovechó para burlarse de Mauro Icardi tras la viralización del video íntimo que se encargó de mostrar la vedette uruguaya Natacha Rey, la supuesta amante del deportista. Mientras algunos cibernautas celebraban y miraban con buenos ojos este chascarrillo, otros, sin embargo, funaban a la presentadora como al propio canal de las pelotas. “Haciendo chistes con intención de denigrar a alguien, hermoso ejemplo. Después hablan de bullying”, “Ah, pero de cuerpos no se habla. Verguenza” y “El canal de la familia”, fueron algunos de los mensajes que remarcaron su queja ante la presunta alusión al jugador del Galatasaray.

Críticas a Wanda Nara por Mauro Icardi | Instagram

Esta referencia al maní no es improvisado ni mucho menos casual. Hace unas semanas atrás, la famosa había sacado rédito del video íntimo del delantero del equipo de Estambul y grabó una campaña publicitaria para una marca de alimentos, provechando para capitalizar la situación que dejaba en ridículo al padre de sus hijas mujeres.

Críticas a Wanda Nara por Mauro Icardi | Instagram

De esta manera, en la antesala a dar un nuevo inicio a la temporada 2025 de MasterChef Celebrity, Wanda Nara se enorgullece de ser la “reina del maní” reafirmando su capacidad para salir favorecida, transformando las adversidades en dinero y dejando así su sello distintivo. No obstante, su humor genera rechazo en algunos seguidores que levantan la bandera de la moralidad y no le perdonan que se ría de ella misma ni queje en ridículo a Mauro Icardi, quien se convirtió en el rostro de cientos de memes en los últimos tres meses.

NB