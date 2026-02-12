Así es la casa de María Becerra y J Rei: invadida por mascotas, moderna y con dos colores

María Becerra es una de las artistas argentinas más populares del mundo. Su carisma, talento y cercanía con el público la convirtieron en una figura global, pero puertas adentro apuesta a una vida mucho más tranquila y familiar junto a J Rei. Aunque ambos son reservados con su intimidad, cada tanto dejan ver detalles de su hogar en redes sociales.

Lo que más llama la atención no es solo la estética moderna de la propiedad de María Becerra, sino la cantidad de mascotas que forman parte de la familia. La pareja convive con más de cinco perros adoptados y varios gatos, y su casa está pensada para que todos compartan el espacio con comodidad.

Minimalismo, amplitud y una paleta en blanco y negro

La vivienda de María Becerra y J Rei cuenta con dos plantas y responde a un estilo minimalista y moderno. Predominan los colores sobrios, especialmente el blanco en paredes y cortinas, combinado con muebles negros y detalles en tonos grises que aportan elegancia y coherencia visual.

El living es uno de los ambientes más destacados: amplio, luminoso y con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural. Allí se impone un sofá XXL verde —lo suficientemente grande para descansar junto a sus mascotas— que rompe con la monocromía y se convierte en el punto focal del espacio. La planta baja se conecta con el piso superior a través de una escalera de vidrio que refuerza la estética contemporánea y aporta ligereza visual al conjunto.

Un hogar pensado para compartir con sus animales

Más allá del diseño, lo que define la casa es la presencia constante de sus mascotas. María Becerra ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la adopción responsable, y junto a J Rei formó una verdadera “manada” que ocupa un lugar central en su vida cotidiana.

Los espacios amplios, la distribución cómoda y el gran sillón del living no son casualidad: están pensados para que perros y gatos disfruten con libertad y formen parte de cada momento. Así, la casa de María Becerra y J Rei no solo refleja un gusto por el minimalismo, sino también un estilo de vida donde sus mascotas son prioridad.