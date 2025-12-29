Así sorprendió J Rei a María Becerra cocinando en el bosque bajo un frío extremo: "Con -8 grados"

Luego de atravesar un 2025 cargados de emociones a nivel personal como profesional, María Becerra decidió poner una pausa a su ajetreada agenda y viajó rumbo a Finlandia junto a su novio, J Rei donde están atravesando una experiencia nunca antes vista. Luego de ver auroras boreales y disfrutar de jornadas de esquí, en las últimas horas, la pareja volvió a mostrar en sus redes sociales uno de los fragmentos más significativos de su estadía en el noreste de Europa: cómo es cocinar bajo el frío extremo.

J Rei se animó a cocinarle a María Becerra bajo la nieve

Sin abandonar la cuota de romanticismo de este viaje soñado por ambos, J Rei combinó su espíritu aventurero con sus dotes culinario. Es así que sorprendió a María Becerra con la elaboración de un plato especial que cocinó con sus propias manos en medio de un bosque completamente nevado.

J Rei le cocina a María Becerra bajo la nieve | Instagram

Todos los detalles fueron inmortalizados en su cuenta personal de Instagram, donde compartió el paso a paso de este desafío invernal. “Cocinando en Finlandia con -8 grados. Una nueva experiencia, muy linda y un poco extrema. Todo se dificulta cuando tu cuerpo está frío, con tanta ropa y entre la nieve, pero la sensación es placentera cuando estás comiendo”, comenzó diciendo el artista en la descripción del video que publicó en su feed.

En el clip, el novio de la cantante explicó que se trajo desde Argentina una mochila preparada con insumos y elementos para llevar a cabo la misión. De inmediato, puso manos a la obra y preparó el espacio para colocar un anafe donde puso a hervir agua. En el interior de la olla colocó un paquete con un alimento de supervivencia “listo para comer”. “Fue algo improvisado con lo que teníamos”, señaló mientras se lo podía ver intentando hacer un reparo para contener el fuego generado con gas butano.

Bosques de Finlandia | Instagram

El paso a paso de J Rei para cocinar rico ante una situación extrema

Aficionado a las experiencias extremas, J Rei explicó en qué consiste el contenido del paquete: “Es comida sellada al vacío lista para comer, lo único que le tenés que agregar es agua. En este caso es: pasta con bolognesa. Esta comida es muy usual en la supervivencia”. “Quiero vivir la experiencia de hacerlo en la nieve”, agregó con felicidad.

En este marco, señaló que esto fue un pedio especial de su amada y que no dudó en cumplir sus antojos. “Es un ramen que quería mi amorcito. Para mí, me traje pastas selladas al vacío. Nunca en mi vida había comido algo así. Creo que ameritaba, en este contexto”, explicó. Finalmente, el veredicto final lo tuvo la artista pop quien lo aprobó de inmediato: “Vamos a probar la comida. Buenísima”.

De esta manera, María Becerra y J Rei disfrutan de una travesía bajo cero aprovechando los paisajes que le ofrece el país nórdico. Esta región se convirtió en el escenario perfecto para una despedida de año mágica, cargada de aventuras, emoción y momentos únicos que, sin dudas, quedarán en una de las mejores vivencias como pareja.

NB