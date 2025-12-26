La furia de María Becerra tras las críticas por vacacionar fuera de la Argentina: "Ayudo siempre que puedo"

Las vacaciones de María Becerra quedaron en segundo plano tras un fuerte cruce en redes sociales que rápidamente se volvió viral. Mientras compartía imágenes de su descanso en Finlandia, la cantante recibió mensajes que cuestionaban su decisión de viajar al exterior. Algunos usuarios le reprocharon antiguas declaraciones en las que había hablado de la importancia de quedarse en la Argentina. Lejos de ignorar el comentario, María decidió responder con dureza.

El mensaje que desató la polémica llegó de parte de un usuario identificado como @rodrigopena612, quien le escribió con tono acusatorio: “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”. La respuesta de la artista no tardó en llegar y fue contundente. “Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri”, comenzó escribiendo y enseguida marcó su postura con firmeza.

María Becerra y sus vacaciones en Finlandia

María Becerra y un cruce que fue subiendo de tono

“Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país”, continuó María en su descargo. Además, destacó que lleva la bandera argentina a cada lugar al que viaja y que defiende sus raíces en todos lados. Sin vueltas, cerró su mensaje con una pregunta directa: “¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue… a mí? Contame, que me re interesa”. Lejos de bajar la intensidad, el usuario respondió con un escueto “Soy un hombre de palabra. Fin”.

Sin embargo, la cantante volvió a intervenir y profundizó aún más su postura. “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste”, aclaró. Y volvió a interpelarlo sin medias tintas: “Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri”. El ida y vuelta se tensó todavía más cuando María sumó otra frase filosa. “¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?”, lanzó, elevando aún más el tono del cruce. La discusión ya había trascendido el comentario inicial.

La respuesta sin filtro de María Becerra a un seguidor que la cuestionó

El debate tomó otra dimensión cuando una usuaria identificada como @ramirezvickkit se sumó a la conversación. Allí, María Becerra volvió a remarcar su compromiso social con palabras claras y directas. “Ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación”, escribió. Y volvió a cerrar con una pregunta que resumió su postura. “¿Y vos, hacés algo por esa gente? ¡Contanos!”, disparó la cantante, marcando un límite definitivo. Más allá del enojo, su descargo dejó un mensaje claro sobre cómo entiende su rol como artista.