El drástico cambio de look de María Becerra: las fotos del antes y después

María Becerra sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look. En su cuenta de Instagram, su peluquero de confianza, Ezequiel Rojas, compartió las fotos del antes y después de este cambio de imagen que no pasó desapercibido.

Las fotos del nuevo look de María Becerra

Tras varias semanas de vacaciones junto a su novio, J Rei, María Becerra decidió renovar su look y, como es costumbre, confió en las manos de su estilista. A través de sus redes sociales, el peluquero mostró el nuevo corte y sorprendió a sus miles de seguidores.

En las fotos que publicó, se puede ver a María Becerra antes y después de pasar por la peluquería, luciendo un corte audaz con un rapado lateral y un estilo más fresco y moderno. El cambio, que fue tendencia rápidamente, resalta su lado más atrevido, pero manteniendo la esencia de su personalidad: única, fresca y llena de actitud.

El nuevo look de la artista no solo capturó la atención de sus fanáticos, sino que también se ha convertido en una muestra de cómo la cantante no teme reinventarse. Con este drástico corte, la artista marcó una tendencia en la que el look y la autenticidad juegan un papel fundamental. Incluso, muchos seguidores destacaron que la cantante volvió "a los viejos tiempos", donde este peinado era parte de su estilismo.

El nuevo look de María Becerra, una tendencia que vuelve en 2026

El rapado lateral es una de las tendencias que volvió con fuerza en las últimas temporadas y que cada vez suma más adeptas. Lejos de ser un peinado extremo, se convirtió en un recurso estilístico que aporta personalidad, frescura y un guiño rockero sin resignar feminidad. Actrices y referentes de la música ya lo adoptaron como una forma de romper con lo clásico y animarse a un look que habla de seguridad y autenticidad.

En ese contexto, María Becerra vuelve a posicionarse como una verdadera creadora de tendencias. El corte con un costado rapado no solo remite a etapas anteriores de su carrera, cuando este estilo era parte de su identidad estética, sino que también conecta con una corriente que celebra la autoexpresión y la libertad a la hora de elegir cómo mostrarse.