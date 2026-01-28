La original combinación Y2K punk de María Becerra rebutizando la vincha con bikini

Con su último disco y concierto 360º en el Monumental, María Becerra presentó cinco estilos diferentes que la definen, pero que también le permiten jugar con diferentes tendencias. Es por eso que intenta llevarlo a todos sus eventos y viajes, en su vida cotidiana, y así logró rebautizar dos prendas en un look combinado. Durante sus vacaciones en la tranquilidad del mar y el bosque, mostró la original combinación Y2K punk, con la vincha y bikini perfecta para las altas temperaturas.

El look Y2K punk de María Becerra

María Becerra rebautizó la vincha y la bikini en una combinación Y2K punk

Al momento de elegir los total black y los atuendos sensuales, María Becerra saca su lado más punk y busca la combinación de botas de caña alta, polleras cortas y tops con tachas o agregados metálicos. Sin embargo, en las últimas horas, demostró que ese estilo, fusionado con la era de los 2000, se volvía un excelente look composé para enfrentar al verano, en unas vacaciones rodeada de mar y bosques. Sus seguidores no tardaron en destacarlo como el renacimiento de la vincha y el Y2K edgy con influencias punk.

En sus historias de Instagram, la cantante se mostró disfrutando de una cascada en medio de la selva natural, y para la ocasión eligió una combinación que le permitía enfrentar a las altas temperaturas. Ella lució una bikini total black, de copa triangular y parte inferior brasileña. Como accesorio clave, se sostuvo su cabello con una vincha de gran tamaño que recordó a la era de los 2000. Sin embargo, el detalle estuvo en las arandelas que estaban en ambas prendas y cerraban el look combinado.

El look Y2K punk de María Becerra

Del frío de Finlandia al calor de Latinoamérica: las vacaciones de María Becerra

María Becerra vivió unas vacaciones completísimas, junto a su pareja J Rei. Tras un año de proyectos, sueños cumplidos y complicaciones, decidieron pasar Navidad y Año Nuevo en la helada Finlandia, donde disfrutaron de las auroras boreales, la nieve y las actividades de invierno. Sin embargo, no podían quedarse sin el calor de Latinoamérica, e hicieron una primera parada en Mar del Tuyú, para luego adentrarse en la selva tropical, donde las cascadas y el mar celeste les dio la bienvenida a las altas temperaturas.

Las vacaciones de María Becerra

Es así como, en su paso por diferentes temperaturas, María Becerra marcó sus diferentes estilos, y amor por la moda. Sus seguidores no dudaron en destacar sus favoritos, y encontrarle similitudes con tendencias de la temporada o sus personajes del último álbum. Sin embargo, la que se robó las miradas fue la original combinación Y2K punk, con el que rebautizó la vincha con bikini para enfrentar el verano argentino.

A.E