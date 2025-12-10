Así es la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: artística, moderna y armoniosa

En un entorno donde el diseño y el arte conviven con la comodidad, la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi se convierte en una declaración de estilo personal. Ubicada en un exclusivo rincón del barrio de San Isidro, la propiedad sorprende por su equilibrio entre la elegancia contemporánea y una impronta artística que la distingue. El conductor y la actriz, pareja desde hace más de tres décadas, construyeron un hogar que habla de ellos.

Lejos de las ostentaciones tradicionales, la casa de Repetto y Raggi susurra el lujo en cada detalle: materiales nobles, obras de arte originales, y una arquitectura pensada para habitar con placer. Aquí, cada ambiente tiene una personalidad definida, pero todo responde a una misma sensibilidad estética, donde el arte no adorna: dialoga con el espacio.

Florencia Raggi junto a Toribio, Belisario, hijos de Juana Repetto y Lupe, hija de Sebastián Graviotto

Así es la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: moderna, artística y lujosa

La casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi refleja no solo el buen gusto, sino también la conexión que ambos mantienen con la creación artística y el diseño contemporáneo. Desde la entrada hasta el último rincón, se percibe una búsqueda por armonizar funcionalidad con belleza, y cada ambiente parece pensado para ser disfrutado en plenitud.

El exterior combina líneas rectas, materiales como la piedra y el cemento alisado, y grandes ventanales que dejan ver parte del interior. El ingreso, desde el jardín, está flanqueado por vegetación prolija, lo que da una primera impresión sobria pero cálida. El jardín, con una pileta revestida en piedra, funciona como un oasis. La vegetación autóctona da al conjunto una impronta artística y relajada.

Jardín trasero de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El living es, sin dudas, uno de los espacios protagonistas. Con techos altos y luz natural que entra a raudales por los ventanales, este ambiente está dominado por un gran sofá en tonos neutros, acompañado por sillones de diseño y una alfombra de estilo persa que aporta textura. Las paredes blancas funcionan como un lienzo para las pinturas contemporáneas que cuelgan.

Living de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

La cocina, moderna y funcional, combina madera clara, acero inoxidable y mármol. La isla central permite integrar el espacio con el comedor diario, y además una mesa de madera blanca, al igual que las sillas, invita a compartir momentos familiares. Aquí también hay lugar para el arte, un cuadro con temática urbanas dan calidez al entorno.

Cocina de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Cocina de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El baño principal, revestido en mármol, tiene una ducha escocesa, bañera exenta y detalles en bronce mate que refuerzan la estética de lujo discreto.

Baño principal de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

En cada rincón de esta casa, Nicolás Repetto y Florencia Raggi dejan ver no solo su pasión por el arte y el diseño, sino también una forma de vivir que privilegia el equilibrio entre estética, confort y naturaleza. Un hogar donde la belleza no es solo apariencia, sino una forma de habitar el mundo.