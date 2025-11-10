Nicolás Repetto se sinceró sobre su esposa, Florencia Raggi: “Ella no me pertenece”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más queridas del medio. Con más de tres décadas juntos repletos, ambos se hicieron presentes en La Divina Noche de Dante (eltrece) donde brindaron detalles de su fórmula para seguir eligiéndose día a día. No obstante, una frase resonó con fuerza en sus declaraciones: “Ella no me pertenece”.

Así eligen vivir el amor Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Este fin de semana, Florencia Raggi y Nicolás Repetto visitaron el estudio del ciclo que produce Mario Pergolini y que conduce Dante Gebel. Allí, la flamante pareja se sometió al ping pong de preguntas y respuestas donde hablaron a corazón abierto de las adversidades que atravesaron desde el plano individual, pero así también, de lo que los motiva a seguir juntos tras 30 años de convivencia, un casamiento secreto en 2008, y dos hijos en común: Renata y Francisco.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Si bien trascendió que los jóvenes viven en Europa allanando su propio camino en sus profesiones, la actriz y el histórico conductor de televisión mantienen su unión conyugal más vigente que nunca y reafirmando día a día el amor que se tienen el uno, pero poniendo como horizonte un código inquebrantable.

“Nosotros tuvimos suerte de encontrarnos, de alguna manera, porque nos encontramos en un programa de televisión. O sea que eso ya es un arranque fortuito”, comenzó diciendo el presentador ante la mirada enamorada de la exmodelo. En este marco, reveló que no hay una fórmula para mantener su amor, sino que la fueron “remando” como pudieron respetando sus tiempos y proyectos laborales por separado.

Fue en ese momento donde confesó que tienen sus propios códigos “irrenunciables”: “No somos de los que decimos esto de que ‘ella me pertenece o yo le pertenezco a ella’. Con nosotros eso no va. Nadie es dueño del otro, con nosotros no funciona. Somos dos seres libres que elegimos todos los días estar juntos”. Asimismo, se sinceró: “Yo no soy el dueño de ella ni ella es mi dueño. “No pretendemos que el otro cubra todos los agujeros y las necesidades propias”, complementó Raggi.

Florencia Raggi y Nicolás Respeto: de una relación ideal a una relación real

Luego de confesar sus lógicas conyugales para vivir un amor en libertad, pero en completa compañía y admiración mutua, Florencia Raggi aseguró que su matrimonio se basa en el concepto de una relación real, dejando de lado las idealizaciones y la mirada romántica del afuera. Para ella, las adversidades que se le presentaron en el ámbito privado la fortalecieron y le brindaron herramientas sólidas para elegir quedarse en este vínculo.

Por su parte, Nicolás Repetto agregó: “Hasta hoy estamos juntos. ¿Cuál es la fórmula para estar 30 años juntos? No sé, pero no nos damos por hechos porque si lo hiciéramos sería aburrido”. Finalmente, añadió: “Para nosotros es una conquista diaria que queremos seguir estando juntos y nos divertimos estando juntos”.

De esta manera, Nicolás Repetto y Florencia Raggi reafirman su amor tras tres décadas juntos. Un romance que fue testigo de muchos tormentos e “infiernos personales”, pero también de momentos felices que los llena de historia y resignifican cada etapa de sus vidas. En otras palabras, y en sus propias declaraciones, Nicolás encontró en la actriz una gran contención, a tal punto que se animó a reconocer que ella es “su paraíso”.

