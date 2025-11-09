Florencia Raggi reveló el peor momento de su vida: “Viví un verdadero infierno”

Este sábado 8 de noviembre, Florencia Raggi y Nicolás Repetto fueron los célebres invitados a La Divina Noche de Dante (eltrece), el programa de entrevistas que conduce Dante Gebel. La pareja conversó de muchos aspectos de su vida, tanto en el pasado como en el presente, sea de manera individual o en su vínculo. Fue en uno de esos episodios, que la actriz se sinceró y dejó ver cuál había sido el momento más complicado que le había tocado atravesar.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto, un amor que se reinventa

Fiel a su impronta característica, Dante Gebel comenzó indagando de a uno a los invitados de la velada. Florencia Raggi abordó una faceta desconocida de su infancia: "Soy la cuarta de tres hermanos mayores. De padre y madre que están juntos, de grandes. He tenido momentos muy lindos, y otros complejos", comenzó diciendo ante la pregunta del presentador. De familia "muy tana", "muy ruidosa", expresó: "Mucho amor, mucho odio, mucha pasión, mucho diálogo", sostuvo reconociendo, entre risas, que era una familia "alborotada".

Florencia Raggi y Nicolás Repetto | Instagram

En esta línea, Nicolás Repetto bromeó y aseguró que su esposa era "El último orejón del tarro" en esa familia, aunque luego se explayó sobre las implicancias que había traído para ella. Florencia asintió a las palabras de su pareja, aunque luego ambos se encargaron de elogiar a los otros miembros del clan.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto | Instagram

Florencia Raggi habló de cómo resignificó el "infierno" que vivió

Para adentrarlos en el terreno de las adversidades personales, Gebel les enumeró las etapas del infierno de Dante Alighieri: "Está el infierno, el purgatorio, el cielo", dijo. En ese mismo momento se dirigió a Florencia Raggi y le preguntó sin rodeos: "¿Empezando por el infierno, yo suelo preguntar cuál fue tu infierno favorito? Cuando me refiero a infierno favorito me refiero a aquello que decís: ´Fue álgido pasarlo, pero caramba me regaló esto, me ayudó a subir un nivel...´".

La actriz se quedó en silencio durante unos segundos, pero explicó que tenía muy claro cuál había sido esa etapa, solo que estaba buscando la manera de decirlo de la mejor manera posible.: "Yo viví un verdadero infierno después de la pandemia. ¡Horrible! (...) Esa etapa, que nunca la conté, fue un infierno para mí y para los que me rodearon, un poco", admitió luego.

Florencia Raggi | Instagram

"¿Y qué me dejó? Un crecimiento inmenso que hoy lo agradezco. Hubiera preferido no pasar por eso, pero sí la ganancia de crecimiento. De cómo me sitúo frente a un montón de cosas a cómo lo hacía antes que lo agradezco", reflexionó abriendo su corazón y mostrando su faceta más resiliente.

Finalmente, Nicolás Repetto reconoció haber atravesado varios infiernos, aunque pudo sortear cada uno de ellos haciendo florecer su mejor versión. “Cuando los atravesó, son los que te hacen por contraste estar mejor después”, afirmó convencido de la enseñanza que le deja la vida.

De esta manera, Florencia Raggi señaló que en la actualidad está disfrutando del "paraíso" con una "madurez que antes no tenía", dejando que la vida fluya. "Pude conocer que la vida es así y que no todo es tan terrible como creía", señaló valorando el aquí y ahora. Con ese capital no acumulativo, la flamante pareja dejó en claro la elección mutua y el amor que los sigue uniendo como pareja mostrando solidez y templanza en los momentos difíciles.

NB