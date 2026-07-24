Así es la casa del árbol de los hijos Juana Repetto: cocina Montessori, mini living y hamacas

Juana Repetto volvió a compartir un momento de su vida cotidiana con sus seguidores al mostrar la casa del árbol de sus hijos. A través de un video, la actriz realizó un recorrido por el espacio, enseñando tanto el exterior como el interior y los distintos detalles que forman parte de este rincón especialmente preparado para los niños.

Juana Repetto y sus hijos

La casita, ubicada en el jardín de su hogar, combina un diseño en tonos grises y blancos con diferentes sectores destinados al juego. Durante el recorrido, Juana Repetto fue explicando cada ambiente y mostrando los accesorios que eligió para que Toribio, Belisario y Timoteo disfruten de un espacio pensado para fomentar la creatividad.

Así es por dentro la casa del árbol de los hijos de Juana Repetto

El video de Juana Repetto comienza con una vista de la fachada de la casa del árbol, pintada de gris y con ventanas, barandas y detalles en color blanco. A uno de los costados se encuentra una estructura de madera de la que cuelga una hamaca, uno de los juegos que complementan el espacio al aire libre.

Luego, Juana Repetto mostró el pequeño porche con deck y las escaleras de acceso. Mientras recorría el lugar, comentó que los escalones estaban un poco sucios debido a las lluvias de los últimos días, antes de abrir los postigones de una de las ventanas para revelar cómo es el interior de la construcción.

Una cocina Montessori y un espacio pensado para jugar

Una vez dentro, Juana Repetto enseñó la cocinita, equipada con diferentes accesorios inspirados en el método Montessori para incentivar el juego simbólico y la autonomía de los más pequeños. Entre los elementos que mostró se destacaban un dispensador de agua con forma de pato, un teléfono de juguete, cajones y distintos contenedores para guardar los objetos.

Juana Repetto, sus hijos Belisario y Timoteo junto a Sebastián Graviotto

Además de la cocina, el espacio cuenta con un pequeño living donde los niños pueden sentarse a jugar, leer o compartir momentos juntos. Con hamacas en el exterior y un ambiente completamente equipado en el interior, la casa del árbol se convirtió en uno de los rincones favoritos de Toribio, Belisario y Timoteo, reflejando el estilo familiar que Juana Repetto suele compartir en sus redes sociales.