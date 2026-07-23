Así es la casa de campo de Mandinha y Dibu Martínez en Argentina: estilo rústico, parrilla XL y un rebaño de ovejas

Mandinha y Dibu Martínez encontraron en su casa de campo un lugar que combina amplitud, diseño y conexión con el entorno natural. La residencia, ubicada en las afueras de Mar del Plata, se caracteriza por su estilo sencillo y funcional, con espacios pensados para la vida familiar. El jardín, la parrilla de gran tamaño y la presencia de animales forman parte de un escenario que se integra con la rutina de la pareja cada vez que deciden ir a descansar a la ciudad natal del arquero.

La increíble casa de campo de Dibu Martínez y Mandinha en Mar del Plata

La residencia que Emiliano “Dibu” Martínez y Mandinha tienen en Argentina se convirtió en uno de los espacios más comentados por su estilo campestre y detalles únicos. Ubicada en las afueras de Mar del Plata, la propiedad combina diseño rústico con amplios ventanales y una decoración en madera que resalta la conexión con la naturaleza. El lugar fue pensado como un refugio familiar, donde la tranquilidad y el contacto con el entorno se convierten en protagonistas.

Mandinha y Dibu Martínez

A través de sus redes sociales, la pareja mostró, en reiteradas ocasiones, imágenes que dejaron ver cómo es la propiedad que comparten en el país. Se apreció que la residencia cuenta con un extenso parque que rodea toda la construcción, ofreciendo un espacio verde ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La parrilla de gran tamaño, uno de los puntos centrales del hogar, funcionando como lugar de encuentro para reuniones. El diseño interior mantiene la línea campestre, con detalles que refuerzan la estética rústica.

En las últimas horas, Mandinha compartió una serie de historias en su Instagram donde mostraron un aspecto poco conocido de la casa. En la grabación, se apreció al Dibu Martínez junto a su hija, Ava, mientras alimentaban un rebaño de ovejas en su jardín. Esta secuencia confirmó que el espacio no solo está pensado para el descanso, sino también para convivir con la naturaleza de manera cotidiana. Este detalle refuerza la idea de que la casa se integra plenamente con el entorno rural que la rodea.

La ubicación de la propiedad del arquero y la diseñadora permite disfrutar de la tranquilidad del campo sin perder la cercanía con la ciudad. Los grandes ventanales ofrecen vistas abiertas hacia el parque y permiten que la luz natural tenga un rol protagónico en cada ambiente. La combinación de piedra y madera en la construcción aporta un aire acogedor, mientras que los espacios amplios fueron diseñados para que la familia pueda compartir momentos en conjunto con su entorno más cercano.

La casa de campo del Dibu Martínez y Mandinha: Un hogar pensado para el descanso y la vida familiar

El interior de la casa del Dibu Martínez y Mandinha en Mar del Plata refleja un estilo sencillo y funcional, con ambientes que priorizan la comodidad y la calidez. La cocina y el comedor se integran en un espacio abierto, ideal para encuentros, mientras que las habitaciones mantienen un diseño clásico con detalles en madera. La decoración se complementa con objetos artesanales y elementos que refuerzan la estética campestre. Por otro lado, el exterior mantiene una fachada con aires ingleses que se complementan con el entorno.

Santino y Ava, los hijos de Mandinha y Dibu Martínez

El parque es uno de los puntos más destacados de la propiedad. Allí se encuentra la parrilla XL, que se convirtió en protagonista de celebraciones. Además, el espacio verde permite realizar actividades recreativas y disfrutar de la vida al aire libre. Este sector es ideal para que los hijos de la pareja, Ava y Santino, disfruten de momentos rodeados de naturaleza. Los ventanales permiten que cada ambiente tenga conexión directa con el parque, manteniendo la amplitud de cada espacio.

Cabe destacar que Mandinha Martínez fue clave en la elección del estilo y la decoración de la casa. Su gusto por los ambientes cálidos y naturales se refleja en cada rincón, desde los muebles hasta los detalles de iluminación. La propuesta busca mantener un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, logrando un espacio que combina funcionalidad con estética rústica. La propiedad del Dibu Martínez en Mar del Plata se convirtió en un espacio donde la familia puede disfrutar de la tranquilidad y compartir momentos en un entorno único.

La casa de campo de Dibu y Mandinha Martínez

Mandinha y Dibu Martínez eligieron construir en Argentina un espacio que refleja su estilo de vida y la conexión con el entorno natural. La residencia se caracteriza por detalles en madera, amplios ventanales y un diseño que prioriza la amplitud de los ambientes, acompañado por un parque que rodea toda la propiedad. En este lugar, la familia comparte momentos cotidianos y actividades que integran la vida campestre con la rutina diaria.

VDV