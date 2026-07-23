De Anita Espasandin y Benjamín Vicuña a Pampita y Marcela Kloosterboer: las mejores fotos de las vacaciones de los famosos en la nieve

Con la llegada del receso invernal, Villa La Angostura volvió a convertirse en uno de los destinos preferidos de los famosos argentinos. Rodeados de montañas cubiertas de nieve y con el Cerro Bayo como escenario principal, varias figuras aprovecharon unos días de descanso para disfrutar del esquí, los paisajes patagónicos y el tiempo en familia.

Pampita y Anita García Moritán.

Las mejores fotos de las vacaciones de los famosos en la nieve

Uno de los grupos que más llamó la atención fue el de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin. La pareja compartió imágenes de sus vacaciones junto a los hijos de ella y también con Magnolia y Amancio, fruto de la relación del actor con la China Suárez, además de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita. Entre clases de esquí, caminatas por la nieve y momentos de relax, mostraron la complicidad de una familia ensamblada disfrutando de la Patagonia.

Anita Espasandin disfrutando de un día de ski con Magnolia Vicuña.

Pampita y Anita García Moritán.

Quien también eligió el mismo destino fue Pampita, que viajó junto a sus hijos Anita, Bautista, Beltrán y Benicio. La modelo publicó distintas postales desde el Cerro Bayo, donde los chicos se animaron a las pistas de esquí, y también compartió imágenes de los momentos de descanso en uno de los hoteles más exclusivos de Villa La Angostura.

Pampita junto a sus hijos Bautista Vicuña y Anita García Moritán.

El viaje tuvo además un motivo muy especial: Ana García Moritán celebró sus cinco años rodeada de su familia. A través de sus redes sociales, Pampita mostró los preparativos del festejo, la decoración, la torta y la intimidad del cumpleaños de la menor de sus hijos, que disfrutó de una jornada inolvidable en medio del paisaje nevado.

Benjamín Vicuña con sus hijos, Magnolia y Amancio.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling también vacacionan en la Patagonia con Juana y Otto.

Otra de las famosas que eligió el sur argentino fue Marcela Kloosterboer, quien viajó junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. La actriz compartió divertidas postales desde las pistas de esquí, donde se los vio disfrutando de la nieve y de las actividades al aire libre, además de los espacios comunes del hotel donde se hospedan.

Fernando Sieling, Marcela Kloosterboer, Anita Espasandin y Benjamín Vicuña con sus hijos en el Sur.

Benjamín Vicuña y su familia en Villa La Angostura.

Entre descensos por las pistas, chocolate caliente, paisajes de montaña y reuniones familiares, las redes sociales de los famosos se llenaron de imágenes que reflejan el espíritu de las vacaciones de invierno. Una vez más, Villa La Angostura y el Cerro Bayo se consolidaron como el escenario elegido por las celebridades para desconectarse de la rutina y crear recuerdos junto a sus seres queridos.