De Anita Espasandin y Benjamín Vicuña a Pampita y Marcela Kloosterboer: las mejores fotos de las vacaciones de los famosos en la nieve

Con la llegada del receso invernal, Villa La Angostura volvió a convertirse en uno de los destinos preferidos de los famosos argentinos. Rodeados de montañas cubiertas de nieve y con el Cerro Bayo como escenario principal, varias figuras aprovecharon unos días de descanso para disfrutar del esquí, los paisajes patagónicos y el tiempo en familia.
Las mejores fotos de las vacaciones de los famosos en la nieve
Uno de los grupos que más llamó la atención fue el de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin. La pareja compartió imágenes de sus vacaciones junto a los hijos de ella y también con Magnolia y Amancio, fruto de la relación del actor con la China Suárez, además de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita. Entre clases de esquí, caminatas por la nieve y momentos de relax, mostraron la complicidad de una familia ensamblada disfrutando de la Patagonia.
Quien también eligió el mismo destino fue Pampita, que viajó junto a sus hijos Anita, Bautista, Beltrán y Benicio. La modelo publicó distintas postales desde el Cerro Bayo, donde los chicos se animaron a las pistas de esquí, y también compartió imágenes de los momentos de descanso en uno de los hoteles más exclusivos de Villa La Angostura.
El viaje tuvo además un motivo muy especial: Ana García Moritán celebró sus cinco años rodeada de su familia. A través de sus redes sociales, Pampita mostró los preparativos del festejo, la decoración, la torta y la intimidad del cumpleaños de la menor de sus hijos, que disfrutó de una jornada inolvidable en medio del paisaje nevado.
Otra de las famosas que eligió el sur argentino fue Marcela Kloosterboer, quien viajó junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. La actriz compartió divertidas postales desde las pistas de esquí, donde se los vio disfrutando de la nieve y de las actividades al aire libre, además de los espacios comunes del hotel donde se hospedan.
Entre descensos por las pistas, chocolate caliente, paisajes de montaña y reuniones familiares, las redes sociales de los famosos se llenaron de imágenes que reflejan el espíritu de las vacaciones de invierno. Una vez más, Villa La Angostura y el Cerro Bayo se consolidaron como el escenario elegido por las celebridades para desconectarse de la rutina y crear recuerdos junto a sus seres queridos.