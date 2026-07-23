"No sean celosos": la contundente defensa de Michael Bublé a la Argentina tras el Mundial

Michael Bublé y Luisana Lopilato llevan 18 años construyendo una historia de amor que transcurre entre Argentina y Canadá. Durante este tiempo, el cantante canadiense fue incorporando a su vida la cultura, los valores y las costumbres que forman parte de la identidad argentina. Por esta razón, no dudó en acompañar a su esposa para presenciar la final del Mundial 2026 ni en salir en defensa del país a través de sus redes sociales.

El apoyo de Michael Bublé a la mística mundialista y a Luisana Lopilato

Michael Bublé fue uno de los artistas internacionales encargados de realizar la apertura del Mundial 2026. Orgulloso de cantar en su tierra natal, el artista vivió de cerca los partidos más trascendentales tanto del seleccionado canadiense, como del plantel argentino. Así quedó evidenciado en el último posteo de su cuenta personal de Instagram donde compartió las imágenes más trascendentales de su paso por las tribunas.

Luisana Lopilato y Michael Bublé | Instagram

En este marco, compartió una sentida reflexión sobre su participación como país anfitrión y expresó su orgullo por haber sido parte del mismo. Además de felicitar a la selección española por su segundo título mundialista, mostró su preferencia por el conjunto que dirige Lionel Scaloni. “Por supuesto, nunca es fácil perder, pero estamos increíblemente orgullosos de esta selección argentina y de todo lo que dieron. Siempre seremos la selección argentina”, afirmó en su posteo.

Rápidamente, esta publicación se llenó de reacciones entre likes y comentarios. Por su puesto, muchos de ellos estuvieron enmarcados en las críticas que recibió la Scaloneta por su comportamiento durante todas sus presentaciones en las instancias eliminatorias que le dieron el pase a la final. En medio de un centenar de opiniones, el intérprete extranjero “se puso la camiseta” y fue lapidario con una usuaria que lo cuestionó por haber respaldado al plantel albiceleste.

Michael Bublé | Instagram

El mensaje que desató el descargo de Michael Bublé en redes

En concreto, una cibernauta no dudó en cuestionar a Michael Bublé por su apoyo a la Scaloneta: “¿Orgulloso? Esta es una lección para los nenes sobre cómo no comportarse como un deportista. Es un comportamiento escandaloso”. Sin embargo, el esposo de Luisana Lopilato, quien no suele responder a sus seguidores, sino a las personas de su entorno, no dejó pasar el comentario y decidió contestarle.

“No estés celosa. Sos mejor que eso. No todos pueden ser Argentina”, manifestó junto con dos emojis: uno con la bandera nacional y otro con una cara llorando de la risa, en respuesta a las críticas de sus propios seguidores. Lejos de dar por terminado el debate, los usuarios continuaron cuestionando su respaldo al supuesto “juego sucio” y algunos incluso expresaron su decepción por el apoyo del cantante a la Selección argentina. Sin embargo, Bublé decidió no volver a intervenir en la discusión.

La respuesta de Michael Bublé a una seguidora | Instagram

Por su parte, en la publicación, Bublé destacó la emoción que le genera vivir una nueva cita mundialista y explicó por qué siente tanta pasión por el fútbol. “Por eso amo el fútbol. Durante unas semanas, el mundo entero habla el mismo idioma”, expresó el cantante. En ese sentido, sostuvo que, aunque las personas alienten a distintos equipos, luzcan diferentes banderas y canten himnos de cada país, este deporte tiene la capacidad de unir a la sociedad y recordar que existen más puntos en común de los que muchas veces se cree. “Cuando el mundo se une, todos ganamos”, remarcó.

Pero, cuando se trata de defender los colores y la bandera de Argentina, el país natal de su esposa, Luisana Lopilato, Michael Bublé dejó en claro que no duda en defender al país que también siente como propio. Incluso en el video que difundió se lo vio alentando a la Scaloneta “Quiero que Argentina gane la Copa del Mundial”, reveló con orgullo en la grabación.