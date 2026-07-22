Entramos a la cocina de Juana Repetto: madera, isla y lámparas con un detalle muy original

Juana Repetto logró crear una fuerte comunidad en redes sociales, con sus más de un millón de seguidores. A todos ellos, no duda en mostrarles los mejores momentos con sus hijos, Toribio, Belisario y Timoteo, al igual que la intimidad de un refugio que diseño para el disfrute de todos. La influencer se mudó a una hermosa propiedad ubicada en un exclusivo barrio cerrado de Zona Norte, que representó un nuevo comienzo y la oportunidad perfecta para remodelar los ambientes según las necesidades de su dinámica diaria.

Con el objetivo de fusionar funcionalidad y calidez, puso especial dedicación en el corazón de su vivienda, y uno de los lugares que más llamó la atención fue la cocina. Este espacio culinario combina perfectamente estética moderna, materiales nobles y toques de iluminación únicos, mientras se mantiene en diálogo con el resto del hogar.

Madera, isla y lámparas con un detalle muy original: la cocina de Juana Repetto

Las casas de los famosos son un fiel reflejo de sus personalidades, y Juana Repetto no dudó en mostrar su lado más de "mina y mamá" en cada una de las habitaciones. Teniendo en cuenta el espacio para que puedan recorrer sus hijos, la influencer buscó una fusión entre la funcionalidad, la propuesta contemporánea y minimalista, y el diálogo directo con el resto de la propiedad, y lo desplegó en la cocina, el espacio que habita para preparar los mejores platos del día.

La madera clara es la protagonista absoluta del mobiliario, y dialoga con los frentes lisos y sin manijas visibles que aportan un diseño limpio que maximiza la sensación de orden visual. Los estantes flotantes superiores de la tonalidad terrenal exhibe la vajilla selecta y frascos organizadores, al igual que algunos electrodomésticos. Otros empotrados, como el horno eléctrico blanco, la cocina a gas integrada y un microondas elevado, optimizando el espacio disponible con mucha elegancia.

Los revestimientos en tonos neutros y las paredes blancas logran refractar la luz natural que ingresa desde el exterior, a través de los grandes ventanales que dirigen al patio trasero. De esta manera, la gran isla central monolítica, revestida en un tono gris cemento liso, se vuelve la protagonista y contrasta perfectamente con la calidez de la madera. La misma está acompañada por elegantes sillas altas con estructura de madera y asientos tejidos de ratán que aportan texturas naturales, y tiene como corona unas lámparas colgantes de mimbre, cuyo entramado orgánico aporta un dinamismo único al diseño general. El detalle más original de la iluminación radica en la presencia de focos dicroicos embutidos directamente sobre el techo de hormigón visto, mezclando la rusticidad del cemento con la delicadeza de las fibras naturales.

Si bien la cocina funciona como espacio separado de todo, se encuentra integrada con el living y el resto de las habitaciones, gracias a la adopción del concepto abierto u open concept, la tendencia arquitectónica preferida del momento. Al eliminar las puertas divisorias tradicionales, se logra una continuidad espacial que amplía visualmente las dimensiones de toda la planta baja y abre la posibilidad a una idea más moderna de una casa familiar.

La cocina de Juana Repetto

Open concept y con nuevas ideas: la casa de Juana Repetto y su diálogo con la estética minimalista natural

La casa de Juana Repetto se erige bajo la premisa de la estética minimalista natural , una corriente decorativa que prioriza la funcionalidad sin resignar la calidez hogareña. Este estilo se manifiesta a través de una paleta cromática, donde predominan los tonos neutros, beige y crudos, en perfecta armonía con texturas orgánicas como el lino y la madera. Al momento de su mudanza, y apuesta por un cambio de etapa en su vida, la influencer se encontró redescubriendo algunos materiales que le daban comodidad, espacio para ella y sus hijos y un dejo de modernidad como todas las casas de los famosos.

Es por eso que el alma de la planta baja responde a la tendencia internacional del open concept, una disposición arquitectónica que suprime los tabiques divisorios para fusionar las áreas sociales. Esta integración fluida entre la cocina, el comedor y el estar principal elimina los límites físicos tradicionales, potenciando la sensación de amplitud y libertad de movimiento. De la misma manera, se eleva gracias a la ausencia de ornamentos excesivos, que permite que cada elemento cobre un protagonismo sutil pero significativo. El mobiliario de líneas puras y diseño neto contribuye a generar una atmósfera de absoluta serenidad visual, y la iluminación natural actúa como el hilo conductor de toda la propuesta.

La casa de Juana Repetto

Además de las habitaciones clásicas y principales de toda casa, la propiedad diseñada por la influencer cuenta con hall de ingreso y living comedor gigante, la cocina moderna con isla, un playroom o sala de juegos, y un toilette de invitados. Al explorar las habitaciones principales, la continuidad estilística se mantiene con rigor, adaptándose a las necesidades de descanso y recreación. El gran patio trasero se vuelve centro de reuniones familiares y celebraciones de cumpleaños, permitiendo la conexión con la naturaleza y el exterior.

Si bien la casa se encuentra perfecta, Repetto dejó en claro que la búsqueda de nuevas ideas y refacciones sigue haciendo crecer los cambios proyectados a mediano plazo. La intención de renovar el revestimiento de los baños secundarios para alinearlos con el microcemento texturado del resto de la casa, la incorporación de nuevos cerramientos vidriados, expandir la galería semicubierta o repintar algunas habitaciones son solo detalles que le permiten a Juana seguir activa y conectada con su hogar.

La casa de Juana Repetto

La cocina de Juana Repetto permite comprender cómo el diseño arquitectónico puede ponerse al servicio de la vida familiar sin perder un ápice de sofisticación, y marca el diseño general de toda su nueva casa. Este espacio logra un equilibrio perfecto donde la madera clara aporta calidez, la imponente isla central define la dinámica social del hogar y las lámparas de mimbre coronan la escena con un detalle muy original que combina texturas orgánicas sobre el techo de hormigón. La propuesta minimalista natural de la propiedad refleja un estilo de vida moderno, luminoso y completamente integrado, ideal para el disfrute diario junto a sus hijos.

A.E