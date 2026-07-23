Así está hoy Luis, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg

El espectáculo argentino cuenta con grandes figuras de la televisión y el cine que, entre ellas, formaron algunas de las historias de amor más recordadas. Esteban Lamothe es un consagrado actor y galán, reconocido por su versatilidad y carisma en producciones de gran éxito popular. Julieta Zylberberg es una multipremiada actriz de trayectoria intachable, admirada por su capacidad para encarnar personajes complejos y profundamente humanos.

Si bien pareciera que iban por caminos separados, ellos compartieron un romance, del cual dio fruto Luis Ernesto, su hijo en común que desde el primer momento transformó por completo sus realidades. Aunque la pareja artística decidió separarse años después, el bienestar y crecimiento del adolescente se mantuvo firmemente como la prioridad absoluta de ambos. Hoy en día, Luis representa el motor fundamental en las vidas de sus padres, el lazo indestructible que los mantiene unidos bajo una dinámica de crianza compartida ejemplar, llena de amor, respeto mutuo y contención constante.

Esteban Lamothe, Julieta Zylberberg y su hijo Luis

La historia de amor de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg: Luis Ernesto, el hijo en común de la expareja

En 2006, dos actores estaban en el pico del crecimiento de su carrera, cuando una obra teatral realizada en el Instituto Goethe los unió y formó una de las historias de amor más recordadas. Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg iban por caminos diferentes en la actuación. Mientras uno daba sus primeros pasos firmes, la otra ya consolidaba su prestigio artístico. Entre camarines y ensayos, el flechazo fue inmediato, dando inicio a uno de los noviazgos más sólidos de la farándula.

Con el paso de los años, la pareja consolidó un proyecto de vida compartido, mudándose bajo el mismo techo y convirtiéndose en una pareja icónica para los medios de comunicación, que siempre celebraron su frescura, autenticidad y bajo perfil frente a las cámaras. Sin embargo, este tierno vínculo se selló en diciembre de 2012, con el esperado nacimiento de su único hijo, Luis Ernesto. La llegada del pequeño llenó de felicidad el hogar de los artistas y redefinió sus prioridades, uniendo sus caminos para siempre en el rol más importante de sus vidas.

El amor entre ambos parecía ser eterno. Nunca dudaron en acompañarse los tres en eventos públicos y celebrar el camino del otro. Pero no todas las historias se mantienen fuertes. Tras diez años de amor ininterrumpido, la pareja comenzó a transitar una crisis que los llevó a, en el año 2017, confirmar públicamente su separación definitiva, una noticia que causó gran impacto en el público y la prensa del espectáculo. Lejos de los falsos rumores mediáticos que intentaban señalar supuestas infidelidades o terceros en discordia, la pareja aclaró que el quiebre se debió puramente al desgaste por el paso del tiempo y los cambios lógicos de la convivencia.

La decisión de separarse se dio de común acuerdo, priorizando la salud emocional de su niño y entendiendo que el amor se había transformado. Aquel proceso de separación fue doloroso y requirió incluso de terapia de pareja para procesar el final, pero se ejecutó con una responsabilidad ejemplar. A pesar de esto, y de que ambos siguieron consolidando sus caminos por separado, Luis Ernesto significa la única conexión y el ejemplo perfecto de una crianza compartida.

Esteban Lamothe, Julieta Zylberberg y su hijo Luis

Así está hoy Luis Ernesto, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg

Luis Ernesto es el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, nacido a finales de 2012. Desde su nacimiento, se volvió el vínculo más fuerte entre los dos actores, y los acompañó en toda su vida pública, a pesar de elegir el bajo perfil y la protección de la familia. En diciembre del 2025, cumplió los 13 años, dando sus primeros pasos en la escuela secundaria.

A medida que deja atrás la niñez, y según expusieron en ocasiones sus padres, Luis fue construyendo una identidad propia muy marcada, consolidándose como un joven con un carácter definido y sumamente independiente. Entre presencias en entrevistas, las postales que, sobre todo, comparte su mamá, y los mensajes que ambos le dejan en redes sociales, los seguidores de los actores pudieron ver su personalidad curiosa , expresiva y madura, demostrando una gran inclinación hacia la exploración de estilos personales, manifestando un marcado interés por los animales y la familia.

Luis Ernesto, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg

A pesar del divorcio de sus padres, Luis generó, con cada uno por separado, un vínculo cotidiano repleto de amor, complicidad y acompañamiento continuo en cada nuevo desafío. Esta enorme madurez se extiende también a la relación con las parejas de cada uno de ellos, lográndose integrar con total fluidez a las nuevas dinámicas afectivas de su familia ensamblada. Por un lado, mantiene un trato excelente con el director de cine Agustín Toscano, pareja de su madre y padre de su pequeño hermano Florián. Por el otro, comparte una convivencia armónica y muy afectuosa con la actriz Débora Nishimoto, la actual pareja de su padre, demostrando que el respeto y el cariño mutuo son los verdaderos pilares que guían su presente familiar.

En las redes sociales, el joven mantiene un perfil bajo y muy resguardado, una decisión fuertemente respaldada por sus progenitores para proteger su intimidad. Si bien tiene una cuenta de Instagram conocida, la mantiene en privado para sus más de 1500 seres queridos, volviéndose los únicos que pueden seguirlo. Sus padres comparten de manera muy esporádica postales de sus logros escolares o festejos de cumpleaños, y, cuando aparece de forma pública, Luis demuestra un manejo natural y desenvuelto frente a los flashes, manteniendo su autenticidad.

Las fotos más recientes de Luis Ernesto, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg

A casi 14 años de su nacimiento, el presente de Luis Ernesto, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, refleja el éxito de una crianza compartida basada en el amor, el respeto y el diálogo, sumado a las nuevas rutinas de familias ensambladas. Al anteponer la felicidad de su hijo, los actores priorizaron la contención afectiva y la libertad de desarrollo, criando a un adolescente auténtico, de bajo perfil, pero acompañamiento incondicional en eventos públicos de sus padres.

A.E