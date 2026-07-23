Pepe Cibrián revela cómo es la relación con su marido 35 años menor que conoció en Tinder: "El amor se busca de muchas maneras"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el ciclo de entrevistas de Marcelo Polino en Caras TV, Pepe Cibrián abrió su corazón y reveló cómo es su relación con Ezequiel Frezzotti, 35 años menor que él y con quién está casado desde el año 2024. La historia de amor comenzó de una manera inesperada en una famosa aplicación de citas y hoy comparten la vida y el trabajo en Drácula II: La Resurrección.

Pepe Cibrián dio detalles sobre cómo conoció a su marido Ezequiel Frezzotti

Durante la entrevista en Caras Glam, Pepe Cibrián se sinceró y contó que conoció a su marido a través de una aplicación de citas. "Él es mucho más joven que yo. Le llevo 35 años y está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que cuando uno busca el amor lo busca de muchas maneras, por ejemplo, nosotros nos conocimos en Tinder", relató el director teatral.

Pepe Cibrián en Caras Glam.

"Yo decía en los programas: 'Estoy en Tinder, soy yo', porque si no, no me escribía nadie. Ponía mi cara, explicaba lo que quería, porque en Tinder es como una gran reunión social. Hay quienes buscan sexo, otros quieren un socio, hay quienes están aburridos o simplemente quieren conocer gente. Ahí uno puede aclarar qué es lo que busca", dijo con sinceridad.

La química entre los dos surgió rápidamente y después de un mes de conversaciones, dieron un paso importante. "Me pareció un hombre muy inteligente, muy sensible, luchador. Me encantó. Entonces, un día lo invité a ver Drácula que se despedía en Rosario. Y efectivamente ahí nos conocimos. Él había visto a Drácula dos veces y se había dormido las dos veces", recordó y añadió: "Después se volvió a su pueblo, seguimos hablando un mes y lo invité a Pilar a que conociera mi casa, que hoy es nuestra casa".

Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti.

Pepe Cibrián contó cómo es la convivencia con su marido 35 años menor que él

Un momento clave en la historia fue cuando Pepe Cibrián le propuso a Ezequiel Frezzotti un plan que parecía una locura por el poco tiempo: un viaje a Europa juntos. La propuesta fue tan inesperada como romántica. "Al mes de conocernos, lo invité un mes a Europa", declaró en Caras Glam y afirmó: "Nos fuimos un mes y nos llevamos muy bien".

Pepe Cibrián visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

En otro pasaje de la entrevista con Marcelo Polino, el director teatral contó que actualmente la mamá de Ezequiel Frezzotti está viviendo en su casa y hay una buena conexión familiar: "Ahora mi suegra está viviendo en casa, Griselda es adorable, maravillosa. Un tiempo se va a quedar. Y la amamos".

En la entrevista para Caras Glam, Pepe Cibrián no sólo contó detalles inéditos de su historia de amor, sino que también demostró cómo el destino lo sorprendió a su edad y de forma inesperada. Desde una aplicación de citas hasta un viaje europeo de ensueño, su relato parece sacado de una película romántica.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL