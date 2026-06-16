Así es la habitación de Aurora Figueras: diseño orgánico, detalles artesanales y aire boutique

La intimidad del hogar se convierte en el escenario principal de nuestras rutinas. Aurora Figueras, hija de Delfina Blaquier y Nacho Figueras, apuesta por una estética que privilegia la calma y la conexión con lo natural. Su dormitorio, que compartió en sus redes sociales, se posiciona como una fuente de inspiración para quienes buscan transformar su espacio privado en un verdadero santuario de descanso.

Aurora Figueras.

Aurora Figueras apuesta a la desconexión



El diseño contemporáneo encuentra en los tonos neutros su mejor aliado para generar ambientes envolventes. En la habitación de Aurora, predominan los tonos tierra, los rosas empolvados y las texturas orgánicas.

* Cada color está pensado para reducir las revoluciones y preparar el cuerpo para el descanso.

* La pared con acabado estucado aporta una profundidad sutil y una textura irregular que actúa como lienzo para el resto de la decoración.

* Las formas redondeadas son las protagonistas, desde el respaldo curvo de la cama hasta los objetos decorativos en la pared.

* Esta tendencia orgánica suaviza los ángulos rectos de la arquitectura tradicional, aportando calidez al espacio.

La habitación de Aurora Figueras.

Detalles con alma y espíritu artesanal

Aunque el minimalismo marca el pulso del ambiente, son los detalles los que otorgan carácter al lugar. La iluminación es clave: los apliques de pared, con sus esferas de vidrio opalino y brazos de metal dorado, ofrecen una luz cálida y puntual, ideal para los momentos de lectura o para disfrutar de un mate al despertar.

Aurora Figueras con su mascota.

Otro aspecto destacado es la curaduría sobre la mesa de luz. La presencia de piezas de cerámica artesanal, como los jarrones rosas con flores frescas, introduce un toque orgánico que equilibra la frialdad de las estructuras rígidas. Estos elementos no solo decoran, sino que cuentan historias y aportan calidez visual al entorno.



La funcionalidad al servicio del bienestar

Más allá de la estética, este dormitorio se siente como un lugar diseñado para la comodidad cotidiana. El uso de textiles en materiales naturales —linos o algodones de alta calidad— asegura un confort térmico y aporta esa textura relajada y chic tan actual. Es un espacio donde la luz natural fluye y acompaña momentos cotidianos, como una mañana tranquila en compañía de su mascota.

En definitiva, la habitación de Aurora Figueras logra convertir un dormitorio convencional en un refugio personal con mucho estilo. Su propuesta es clara: menos ruido, más textura y priorizar el bienestar en cada rincón.