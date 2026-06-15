Mónica Cahen D´Anvers mostró su huerta y el naranjo que guarda en su casa de San Pedro

Mónica Cahen D’Anvers abrió las puertas de su vida en San Pedro mostrando con entusiasmo parte de su huerta. En las imágenes se la ve recorriendo su invernadero lleno de pimientos, con gestos expresivos y una energía que transmite cercanía. La escena refleja cómo conserva la tradición de trabajar la tierra y compartir los frutos de su espacio rural, un entorno que forma parte de su día a día y que mantiene vivo el espíritu del proyecto personal que inició con César Mascetti en La Campiña.

La increíble huerta y el naranjo que guarda Mónica Cahen D'Anvers en su casa de San Pedro

Mónica Cahen D’Anvers se dejó ver en un entorno natural que conserva con dedicación, mostrando los cultivos que forman parte de su casa en San Pedro. Entre hileras de plantas y árboles frutales, aparece con alegría mientras señala los frutos de la temporada. Su presencia en la huerta y el naranjal refuerza la identidad de un proyecto que combina producción agrícola con hospitalidad, y que se convirtió en parte de su vida cotidiana. Con gestos simples y espontáneos, transmite la esencia de un espacio que refleja tradición y trabajo constante.

Mónica Cahen D´Anvers

A través de sus redes sociales, la periodista compartió una serie de videos donde se la podía ver en un invernadero lleno de plantas de pimientos, vestida con un cárdigan morado y pantalones rojos, mientras señala los frutos y comenta sobre la temporada. El recorrido por el invernadero dejó ver su felicidad por el crecimiento de sus cultivos. Las imágenes incluyen tomas cercanas de los frutos maduros y cierran con vistas del predio que ella y César Mascetti abrieron formalmente en 1979.

En otro video, Mónica Cahen D'Anvers aparece en el naranjal bajo el sol, con un abrigo verde oliva y bufanda de lana. Camina entre los árboles cargados de naranjas y sostiene una fruta en sus manos, explicando que ya están en temporada. Con humor, comenta sobre los distintos tamaños de las naranjas y muestra cómo cada cosecha ofrece variedades que sorprenden. El entorno natural, con pasto y cielo despejado, acompaña la escena y refleja la pasión que siente la periodista por sus plantaciones.

La Campiña de San Pedro es el proyecto que la presentadora inició junto a César Mascetti desde fines de los años setenta. Lo que comenzó con unas pocas hectáreas y miles de plantas de naranjas se transformó en un espacio de referencia, con huerta propia, frutales y producción agrícola diversificada. Con el tiempo, el lugar se convirtió también en un destino turístico y gastronómico, donde los visitantes pueden disfrutar de productos y conocer la historia de la pareja.

El legado de La Campiña de San Pedro: El proyecto que iniciaron César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers

El origen de La Campiña se remonta a 1979, cuando César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers decidieron instalarse en San Pedro y comenzar con la plantación de naranjas. Lo que en principio no estaba pensado como un negocio turístico fue creciendo de manera natural, a medida que la gente se acercaba por curiosidad. La difusión en televisión sobre las cosechas despertó interés y el predio se convirtió en un espacio abierto al público. La comunicadora, con su estilo cercano y espontáneo, continúa compartiendo momentos de su día a día.

Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti

Tras el fallecimiento del presentador en 2022, la periodista continuó con el proyecto, manteniendo viva la esencia del proyecto que iniciaron juntos. Hoy, el lugar sigue activo y recibe visitantes que buscan conocer la producción agrícola y disfrutar de la experiencia rural. Los videos que comparte muestran cómo conserva la tradición y el cariño por la tierra, transmitiendo la historia de un emprendimiento que se consolidó con el tiempo. Las publicaciones que publican en redes sociales invitan a descubrir un espacio que combina tradición, naturaleza y hospitalidad.

La huerta y el naranjal son parte de un entorno más amplio que incluye cultivos de soja, trigo y otras producciones. Cada sector refleja el trabajo constante y la dedicación que caracterizan a La Campiña. Las imágenes de Mónica Cahen D'Anvers recorriendo los cultivos refuerzan la idea de continuidad y muestran cómo el proyecto sigue creciendo con identidad propia. Con más de cuatro décadas de historia, este lugar se mantiene como un símbolo de producción agrícola y vida en el campo.

Mónica Cahen D’Anvers se mostró como sigue creciendo La Campiña de San Pedro, recorriendo con entusiasmo los cultivos que forman parte de su vida cotidiana. Sus apariciones reflejan la vitalidad con la que mantiene la huerta y los frutales, transmitiendo la esencia de un proyecto que nació hace décadas y que conserva con dedicación. La imagen de los pimientos en el invernadero y las naranjas en el campo refuerzan la continuidad de un trabajo que combina producción agrícola con hospitalidad.

VDV