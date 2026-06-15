Marcela Tinayre mostró cómo va a buscar a su nieto Silvestre cuando sale de clases: “Las cosas que hacemos”

Marcela Tinayre suele utilizar sus redes sociales para mostrar distintos momentos de su vida cotidiana, desde encuentros familiares hasta viajes y proyectos profesionales. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir una situación con la que muchos abuelos y abuelas se pueden sentir identificados.

Marcela Tinayre

A través de un video grabado desde su auto, la conductora mostró cómo esperaba a su nieto Silvestre Valenzuela a la salida de una clase. Con humor y naturalidad, decidió registrar el momento mientras aguardaba la llegada del joven, dejando en evidencia el estrecho vínculo que mantiene con uno de los integrantes más queridos de la familia.

El divertido video de Marcela Tinayre esperando a su nieto

Mientras permanecía estacionada, Marcela Tinayre se grabó y aprovechó para hacer una reflexión que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Hace una hora que estoy esperando a mi nieto Silvestre que salga de una clase. Las cosas que hacemos por nuestros nietos... ¿Ustedes qué hacen? Cuéntenme un poquito. Estoy esperando acá sentadita...”, comenzó.

Sin embargo, la espera llegó a su fin pocos segundos después. El video mostró el momento exacto en que Silvestre ingresó al auto y protagonizó un tierno intercambio con su abuela: “¡Hola, abu!”, saludó el joven, “Gracias por esperarme”, señaló. La conductora no dudó en responder con un afectuoso “Te amo”, frase que fue inmediatamente correspondida por su nieto: “Te amo”.

El presente de Silvestre Valenzuela y el orgullo de Marcela Tinayre

Silvestre Valenzuela es el hijo mayor de Juana Viale y del actor chileno Gonzalo Valenzuela. Aunque durante gran parte de su vida se mantuvo alejado de la exposición mediática, en los últimos meses comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, una decisión que rápidamente llamó la atención del público.

Silvestre Valenzuela junto a Juana Viale

Con 18 años, el joven realizó sus primeras campañas y participó de distintas apariciones públicas junto a su familia, donde sorprendió por su porte y por el notable parecido físico con su padre. Su desembarco en el modelaje generó una gran repercusión en redes sociales y despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca a la familia Legrand-Tinayre. En ese contexto, Marcela Tinayre se ha mostrado como una abuela orgullosa y presente. Cada vez que tiene oportunidad, comparte momentos junto a sus nietos y celebra sus logros, tal como lo ha demostrado en esta oportunidad.