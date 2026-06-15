El homenaje de Florencia Raggi a Nicolás Repetto, a 31 años del día que se fueron a vivir juntos

Florencia Raggi y Nicolás Repetto forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino. A lo largo de más de tres décadas compartieron proyectos, formaron una familia y atravesaron distintos momentos personales que fortalecieron un vínculo que sigue vigente hasta el día de hoy.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Este 15 de junio, Florencia Raggi eligió las redes sociales para recordar una fecha significativa en su historia junto al conductor. A través de una publicación cargada de sentimiento, la actriz celebró un nuevo aniversario desde que decidieron dar uno de los pasos más importantes de su relación: comenzar a convivir.

El emotivo mensaje de Florencia Raggi para Nicolás Repetto

A través de su cuenta de Instagram, Florencia Raggi dedicó unas palabras a Nicolás Repetto para conmemorar un doble aniversario. Además de recordar el día en que se fueron a vivir juntos, también celebró un nuevo año de matrimonio: “Hoy, 15 de jun 2026 se cumplen 31 años desde que nos fuimos a vivir juntos, hoy 15 de jun 2026 hace 19 años que nos casamos… Hoy, 15 jun 2026 sigo eligiendo la vida contigo hasta la eternidad y más allá”, escribió.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

La publicación no tardó en despertar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la solidez de un amor que logró mantenerse a lo largo de los años. Con una frase sencilla pero contundente, Florencia Raggi dejó en evidencia que, después de más de tres décadas compartidas, continúa apostando por la vida en pareja junto al conductor.

Así comenzó la historia de Florencia Raggi y Nicolás Repetto

La relación entre Florencia Raggi y Nicolás Repetto comenzó en la década de los noventa, cuando la entonces modelo fue invitada al programa Nico. Según han contado en distintas oportunidades, fue allí donde surgió el primer acercamiento que daría inicio a una de las historias más duraderas del ambiente artístico. Con el paso de los años, la pareja formó una familia junto a sus hijos, Renata y Francisco, y consolidó un vínculo que también incluyó a los hijos que el conductor tuvo en relaciones anteriores, construyendo una familia ensamblada.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Durante la pandemia atravesaron una profunda crisis que generó un importante distanciamiento físico y emocional. Por eso, el reciente homenaje de Florencia Raggi adquiere un significado especial. Más allá de los aniversarios que celebran, sus palabras reflejan una elección renovada después de haber superado obstáculos y de seguir apostando, día tras día, a la vida compartida.