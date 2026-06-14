Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, mostró cómo quedó la nueva decoración de su living

El living de una casa suele ser el reflejo más fiel de quienes la habitan. En el caso de Anita Espasandin, este rincón de su hogar luce ahora con un toque distintivo que no pasa desapercibido. A través de sus historias de Instagram, la novia de Benjamín Vicuña abrió las puertas de su intimidad y dejó ver cómo un pequeño proyecto de construcción se integra a la perfección en su decoración diaria, aportando un aire fresco y creativo a su vivienda.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña.

La nueva decoración del living de Anita Espasandin: un toque de "mindfulness" en la mesa central

Lejos de las grandes reformas, Anita Espasandin optó por los pequeños detalles que marcan la diferencia. En una reciente publicación, se la ve inmersa en la construcción de su primer set de LEGO, específicamente un elegante diseño de mini orquídea de la línea Botanicals. Este pasatiempo, que requiere paciencia y dedicación, parece ser su manera ideal de desconectar y disfrutar de un momento de calma en la calidez de su living.

El diseño de este set, que incluye piezas meticulosas, se alinea con una estética cuidada y moderna. La elección de esta pieza no es azarosa: las flores de plástico, armadas con paciencia, se suman a una decoración preexistente que incluye libros de mesa de alta gama —con títulos sobre gastronomía de la India y recorridos europeos— y velas encendidas que generan una atmósfera confortable.

Anita Espasandin con su primer LEGO.

La clave de Anita Espasandin para un hogar cálido

La disposición de los elementos en el espacio revela un gusto por los detalles que invitan al relax. La influencer transforma el armado de este juego de construcción en un ritual estético: el ambiente cuenta con iluminación tenue, gracias a las velas, y una selección de objetos decorativos que dialogan entre sí. Esta mezcla de piezas de diseño, lecturas interesantes y un toque lúdico —representado por el LEGO terminado que ahora luce sobre uno de sus libros de mesa— crea un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad.

Anita Espasandin incorporó el LEGO como deco de su living.

Al incorporar elementos tan personales en la decoración, Anita Espasandin demuestra que el living es mucho más que un lugar de paso sino que se convierte en el corazón del hogar donde cada objeto cuenta una historia. Con esta nueva incorporación a la vista, el espacio gana en calidez y personalidad, invitando a quienes lo habitan a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos.