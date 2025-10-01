Con un conjunto white, Nicole Neumann inauguró la temporada de lino: "Arranca oficialmente"

Nicole Neumann es una de las modelos que saben cuáles serán las tendencias de las próximas temporadas. Con su estilo llamativo y único, lleva diferentes texturas en los distintos momentos del año para marcar cuál es el mejor según la frescura y comodidad de la misma. En las últimas horas, marcó un conjunto total white para los días de sol y altas temperaturas, con el que inauguró la temporada de lino como ideal para la elegancia y la primavera.

El conjunto total white con el que Nicole Neumann inauguró la temporada de lino: "Arranca oficialmente"

La moda es uno de lo ámbitos claves que las celebridades no dudan en marcar, y Nicole Neumann es de las que marcan las tendencias más importantes de cada temporada. La modelo viaja por el mundo y muestra en los diferentes climas cómo adaptarse. Es así como, en las últimas horas, detectó la cercanía de la primavera/verano 2026 e inauguró el lino como la textura ideal para sobrellevar las altas temperaturas con comodidad, elegancia y frescura.

El lino es una fibra textil natural, que permite sentir frescura y liviandad a la hora de lucir look. En su mayoría, se marca con colores terrenales o claros, y prendas elegantes como tops o trajes sastreros. En las temporadas de altas temperaturas, es una de las telas que más se utilizan gracias a su durabilidad y capacidad de combinación, sobre todo en estilos bohemios como lleva Nicole. Es así como la modelo compartió en su cuenta de Instagram un conjunto que fascinó a todos, y expresó: "¿Arranca oficialmente la temporada del lino? Amo y mucho en la sastrería".

Neumann optó por un conjunto total white, con una tonalidad tiza. El mismo se componía con un saco con dos botones, un chaleco ceñido al cuerpo y un pantalón de corte Oxford para mayor comodidad. Los tonos claros destacaron su pelo rubio, atado en una media colita, y sus sandalias delicadas de tacón y estampado original. La modelo mostró que era una combinación ideal para días calurosos, pero en los que se debe mantener la elegancia y sofisticación.

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en destacar el conjunto como uno de los mejores para la próxima temporada, y le dejaron sus halagos en los comentarios de redes sociales. Nicole Neumann volvió a dar cátedra fashionista, esta vez con la textura ideal para soportar las largas jornadas bajo el sol y las altas temperaturas de la primavera/verano. La modelo es una de las más importantes de la industria, y no duda en mostrar sus conocimientos con los mejores looks para cada temporada.

