Cuáles fueron los eliminados del Team Soledad y Miranda! en La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 (Telefe) atraviesa instancias decisivas y cada gala se vive con más emoción. En el programa de este jueves, les tocó el turno a los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti, que tuvieron que despedir a dos de sus participantes.

El miércoles, ya habían quedado fuera Iara Lombardi, del Team Lali, y Lucas Barros, del Team Luck Ra, dejando en claro que el certamen entra en su tramo más competitivo. Ahora, la tensión volvió a apoderarse del estudio cuando llegó el momento de conocer a los nuevos eliminados.

La Voz Argentina

Quién fue la eliminada del Team Miranda!

Tras escuchar a todos los integrantes de su equipo, Miranda! tomó una de las decisiones más difíciles de la noche. Eligieron salvar a Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez mientras que el jurado compuesto por Lali, Luck Ra y Soledad votó a favor de Pablo Cuello.

El momento de mayor tensión en el programa se vivió cuando Ale Sergi y Juliana Gattas debían definir al último sobreviviente del equipo ya que hubo un empate entre los participantes. Los artistas decidieron por Emiliano Villagra siguiera en el certamen y Sofía Berna quedó afuera.

Quién fue la eliminada del Team Soledad

La Sole también debió enfrentar el momento más difícil de la semana al definir qué voces continuaban en su equipo. Finalmente, decidió salvar a Violeta Lemo y Milagros Amud, mientras que los demás jurados optaron por Lucho González.

Otra vez los puntajes de Miranda!, Luck Ra y Lali volvieron a coincidir y Soledad Pastorutti tuvo que definir el destino del Team. En consecuencia, la artista resolvió que el dúo de Agustín Mauricio Carletti y Mauricio Tarantola siguiera a la próxima instancia y Valentina Otero fue la eliminada de la gala.

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti se mostró conmovida tras la pérdida de la cantante y le pidió disculpas: "Perdón Valen. Lo diste todo siempre, me vi envuelta en una encrucijada y que no decaiga". Por su parte, entre lágrimas, Valentina dijo: "Gracias a todos por lo que me tocó vivir".

Con estas nuevas eliminaciones de los equipos de Miranda y Soledad Pastorutti, La Voz Argentina 2025 se acerca a la gran final, que promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.