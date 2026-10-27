Así es la nueva habitación de Luca, el hijo de Mica Viciconte: rincón dedicado a su abuelo, tele flotante, cama gigante y pared silvestre

El hogar de Mica Viciconte y Fabián Cubero suma renovación y el protagonista absoluto es el pequeño Luca. Mica compartió en sus redes sociales el recorrido por el nuevo dormitorio del niño, un espacio pensado al milímetro que fusiona las últimas tendencias en interiorismo infantil con un fuerte contenido afectivo.

Cada rincón refleja una búsqueda estética clara donde predominan la luminosidad, los tonos neutros, las texturas naturales y los guiños a las grandes pasiones de la familia. La ambientación sorprende por su equilibrio entre la elegancia y la comodidad absoluta para el día a día.

Mica Viciconte renovó el cuarto de su hijo Luca

Cama gigante y una pared silvestre, los elegidos de Mica Viciconte

El centro visual del dormitorio de Luca Cubero descansa sobre una imponente cama de dimensiones generosas, ideal para el descanso y el juego. El mueble cuenta con una estructura de madera clara con cajoneras integradas que optimizan el orden, acompañada por barandas de seguridad y ropa de cama en la gama de los grises y blancos, con almohadones decorativos en tonos tierra y verde seco.

El cuarto de Luca Cubero con cama grande con barandas y empapelado silvestre

Detalle clave del diseño, el respaldo se integra con un papel mural de estilo silvestre y botánico que cubre toda la pared principal. La ilustración muestra animales de la selva como jirafas y cebras entre árboles y follaje suave, una propuesta muy elegida en decoración infantil porque aporta textura visual sin recargar el ambiente. A los lados, mesas de luz minimalistas completan el sector junto a juguetes seleccionados como el clásico personaje de Buzz Lightyear.

Luca Cubero: Rincón de afectos con el abuelo Carlitos y Lionel Messi

La personalización del cuarto de Luca Cubero marca la tendencia a través de portarretratos y cuadros distribuidos con criterio estético. Sobre la superficie de madera flotante, un sector especial rinde homenaje a los afectos más profundos del niño. Destacan las imágenes junto a su mamá y una emotiva postal junto al abuelo Carlitos —el papá de Fabián Cubero, fallecido en 2025—, además de fotografías compartidas con Lionel Messi que aportan un toque de ternura única.

Luca Cubero cuenta con varias fotos, entre ellas la de su abuelo

En la misma pared se luce una camiseta de la Selección Argentina enmarcada junto a una réplica dorada de una copa mundial, un guiño futbolero que dialoga a la perfección con la estética general del espacio. Este sector combina la madera alistonada de la pared con recuerdos entrañables que humanizan la decoración y le otorgan una identidad inconfundible.

Mica Viciconte apostó por tecnología integrada y diseño funcional

La modernidad del espacio se evidencia en la distribución del mobiliario y los recursos tecnológicos. Un televisor de gran tamaño se ubica en modo flotante sobre un panel vertical de listones de madera, despejando el suelo y generando una sensación de amplitud visual muy valorada en la arquitectura interior actual. Debajo del aparato, un mueble flotante longitudinal sirve de apoyo para los objetos decorativos y mantiene los dispositivos ocultos de manera prolija.

El cuarto de Luca Cubero con alta tecnología

El piso flotante de madera cálida se complementa con una alfombra de textura mullida al pie de la cama y una iluminación natural privilegiada gracias a los amplios ventanales cubiertos por cortinas de gasa blanca. Un revistero blanco al ras del suelo y pequeños detalles de cestería de mimbre cierran una propuesta decorativa impecable, canchera y muy funcional.

Lejos de ser un espacio rígido, el cuarto respira la energía de su dueño. Con una sonrisa pícara, el propio Luca Cubero recorre cada sector, se detiene a explorar su nueva cama, señala orgulloso los portarretratos de su familia y valida que el diseño final cumple con su propósito principal: ser un refugio cálido, divertido y listo para jugar.