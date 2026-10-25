Mica Viciconte mostró cómo renovó su cocina con paneles vidriados y se sumó a la tendencia que gana protagonismo en el diseño de interiores

Mica Viciconte continúa realizando cambios en la propiedad que comparte con Fabián Cubero y su hijo Luca. En esta oportunidad, la modelo abrió las puertas virtuales de su casa y mostró cómo renovó su cocina mediante la incorporación de paneles vidriados con puertas corredizas, una solución que permite separar los ambientes sin perder la luminosidad ni la conexión visual entre ellos.

La exparticipante de Combate recorrió el sector renovado y explicó algunas de las características de la instalación. El cerramiento se destaca por sus perfiles negros y sus terminaciones, que contrastan con los tonos claros del mobiliario y aportan una nueva apariencia al lugar.

Cómo quedó la cocina de Mica Viciconte

Mica Viciconte compartió el resultado de uno de los planes que tenía pendientes en su casa. El ambiente cuenta con alacenas blancas, una isla central de superficie clara con vetas grises y banquetas de madera. Según las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, la iluminación está acompañada por dos lámparas colgantes, ubicadas sobre la mesada, que completan la estética moderna del espacio.

Los perfiles negros y el sistema corredizo forman parte de la renovación.

El principal cambio se encuentra en el acceso, donde se incorporó una estructura de grandes dimensiones con marcos oscuros y superficies transparentes. Las hojas corredizas permiten abrir o cerrar la separación según las necesidades, sin recurrir a una pared tradicional que interrumpa la vista hacia el interior de la residencia.

Uno de los aspectos que destacó fue el sistema de deslizamiento. El riel superior permanece oculto para conseguir una terminación más prolija, mientras que el mecanismo de rodamiento fue elegido para favorecer un desplazamiento silencioso. En las imágenes se observa cómo la puerta se mueve lateralmente sin alterar la disposición del mobiliario. La influencer se detuvo en otra particularidad: el contacto entre la hoja móvil y el marco. El cierre incorpora un sistema imantado, que permite completar el recorrido de la abertura y mantenerla en su posición.

La cocina de Mica Viciconte con una nueva división de vidrio.

Otro detalle del objetivo propuesto por Mica es que la estructura mantiene la misma apariencia desde ambos lados. Para conseguirlo, se utilizaron contravidrios con líneas y terminaciones equivalentes, de manera que los marcos presentan un diseño uniforme tanto desde la cocina como desde el ambiente contiguo.

En cuanto a los materiales, reveló que se instalaron vidrios laminados de seguridad compuestos por dos artefactos de tres milímetros unidas mediante una capa intermedia. Esta configuración está diseñada para reducir el desprendimiento de fragmentos en caso de rotura, una característica especialmente relevante en superficies de grandes dimensiones.

La instalación incorpora además un estabilizador que ayuda a mantener alineadas las hojas. Este componente acompaña el desplazamiento y favorece su correcta posición dentro del cerramiento. El conjunto reúne distintas soluciones técnicas, cuya función es facilitar el uso de las puertas y conservar la uniformidad visual del diseño.

El cerramiento mantiene líneas y terminaciones similares desde ambos lados.

Por qué los divisores de vidrio son tendencia en el diseño de interiores

La cocina de Mica Viciconte ya había atravesado otras alteraciones desde la mudanza familiar, realizada a fines de 2023. En febrero de 2024, mostró avances en la decoración, cuando incorporó banquetas de madera con asientos de ratán y destacó los tonos blancos del mobiliario. La nueva instalación representa otra etapa de aquel proceso, ahora concentrada en el acceso al ambiente.

Los divisores transparentes comenzaron a ganar presencia en trabajos residenciales por su capacidad para delimitar áreas sin perder la continuidad visual. Este recurso puede utilizarse entre cocinas y comedores, salas de estar o espacios de trabajo, con configuraciones adaptadas a cada domicilio.

Una de sus principales ventajas es el aprovechamiento de la luz natural. Al utilizar cristales transparentes, la claridad puede atravesar la separación y llegar a los sectores contiguos. El resultado permite conservar una sensación de amplitud, incluso cuando las puertas permanecen cerradas, sin necesidad de eliminar completamente los límites entre ambientes.

Mica Viciconte mostró todos los detalles de su nueva cocina.

Este tipo de solución admite diferentes diseños. Algunas viviendas incorporan paños fijos acompañados por una única puerta, mientras que otras optan por sistemas móviles de mayor tamaño. La distribución disponible determina qué configuración resulta más conveniente, especialmente cuando se busca mejorar la circulación sin modificar por completo la organización de su morada.

Los cerramientos pueden contribuir a contener parte de los olores y ruidos de la preparación de alimentos, aunque su eficacia depende del ajuste de las hojas y de las características de cada instalación. Por su parte, el mantenimiento de los mecanismos y la limpieza de los cristales son otros aspectos que deben considerarse para conservar su funcionamiento y apariencia.

Con esta modificación, Mica Viciconte completó uno de los proyectos que tenía pendientes en su cocina. Las puertas corredizas, los vidrios de seguridad y los perfiles negros se integraron al mobiliario existente y le dieron una nueva configuración al ambiente, siguiendo una tendencia que combina separación física y continuidad visual en el hogar.