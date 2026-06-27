Mica y Cande Tinelli venden su ropa usada en Palermo: "Sin cambios ni devoluciones"

La moda circular ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un pilar fundamental del guardarropa contemporáneo, redefiniendo la relación con las prendas que habitamos. Así, Micaela y Candelaria Tinelli, las mayores del clan Tinelli y referentes de moda, han decidido abrir su archivo personal, permitiendo que piezas con historia encuentren nuevos dueños bajo un espíritu renovado y auténtico. A través de la plataforma Circular by Tini, bajo el lema: "Sin cambios ni devoluciones", las hermanas proponen una selección de prendas que buscan una segunda vida.

Mica y Cande Tinelli venden su ropa.



Cande y Mica Tinelli: Prendas con identidad propia



La selección que presentan Mica y Cande Tinelli es un reflejo de su estética ecléctica, donde el streetwear de lujo se mezcla con hallazgos de diseño inesperados. Entre los elementos que capturan la atención, se destaca una bomber oversized de Bullbenny, cuya estructura imponente se suaviza con un detallado trabajo de bordado en la espalda. Esta pieza, junto a una icónica campera Harley-Davidson, demuestra que el valor de una prenda reside en su capacidad de trascender modas pasajeras y adaptarse a múltiples interpretaciones de estilo.

Algunas de las prendas a la venta es una remera Balenciaga.



La propuesta también abarca texturas y formas que juegan con el volumen, como una chaqueta de cuero de la firma Nihai, realzada por un sutil bordado de estrella, y diversos básicos que, en manos de las hermanas, adquieren un estatus renovado. La colección se completa con una paleta cromática que oscila entre los neutros sofisticados y colores vibrantes, incluyendo piezas de marcas como H&M, Stradivarius y Balenciaga, siempre seleccionadas bajo una mirada atenta al detalle y a la calidad.

Mica y Cande Tinelli pusieron a la venta su ropa.



Mica y Cande Tinelli se suman al fenómeno de la moda circular

Más allá de nuestras fronteras, la moda circular ha consolidado su dominio en las capitales del mundo, transformando la percepción de las prendas de segunda mano. Esta tendencia ya no se limita al ahorro o la sostenibilidad; se trata, ante todo, de una apuesta por la singularidad y la reducción de la huella de carbono en la industria textil. El acto de adquirir una prenda que ya ha tenido una historia no solo prolonga su ciclo de vida, sino que añade una capa de narrativa personal que es cada vez más valorada por las nuevas generaciones.

Celebridades de renombre internacional han sido las principales impulsoras de este cambio de paradigma. Figuras como Kendall Jenner, quien frecuentemente integra piezas vintage en sus estilismos de pasarela urbana, o Hailey Bieber, han convertido la búsqueda de artículos de segunda mano en un ejercicio de estilo ineludible. Asimismo, personalidades como Emma Chamberlain han normalizado el uso de plataformas de reventa, elevando la estética de lo usado a una categoría de culto. Estas figuras demuestran que el verdadero lujo reside en la capacidad de gestionar un clóset consciente, donde cada ítem tiene una razón de ser y una historia que contar.

La iniciativa de Mica y Cande Tinelli se erige, entonces, como un recordatorio sobre la importancia de desacelerar el consumo. Al elegir piezas con trayectoria, nos alejamos del ritmo vertiginoso de la fast fashion para abrazar un estilo que celebra tanto la estética como el compromiso con el medio ambiente. En este nuevo escenario, el re-commerce no es solo una transacción; es un manifiesto de estilo que redefine lo que significa vestir con consciencia en la era actual.