Así es la vida de Diego Ramos en Mar del Plata: playa con sus perros, lejos de las cámaras y perfil bajo

Diego Ramos protagoniza uno de los éxitos del año, con Sex, la obra de José María Muscari. Justamente ese suceso, hizo que el espectáculo se trasladara a Mar del Plata durante el verano, donde continúa a paso firme. De esta manera, el actor combina su trabajo con el tiempo libre y la playa.

Los días de Diego Ramos en Mar del Plata

A diferencia de lo que sucede con otras celebridades, Diego Ramos prefiere un perfil mucho más discreto. Al igual que sucede con su vida privada, el actor mantiene su temporada en la costa atlántica lejos de los reflectores y de las publicaciones en las redes sociales. Un estilo que ha sabido llevar adelante durante décadas.

Diego Ramos.

Los días de Diego Ramos en Mar del Plata se dividen de dos maneras muy claras. Por un lado, los ensayos y el protagonismo de la obra de teatro. Por el otro, la tranquilidad y el disfrute del mar y la playa.

En este último aspecto, el actor parece seguir una rutina muy marcada. Todos los días va al balneario Nyra Beach club y deja a sus perros en la playa canina. Cerca del mediodía, se incorpora a ellos y pasa horas jugando en la arena, descansando y metiéndose al mar.

En las imágenes, que se repiten jornada a jornada, se puede ver a Diego Ramos sentado en una silla reposera, muy tranquilo, rodeado de sus perritos. Alrededor de él aparecen algunas personas, pero queda claro el espacio y la tranquilidad con la que cuenta en esa playa.

Diego Ramos en la playa junto a sus perros.

Así pasa sus días Diego Ramos en Mar del Plata. El actor se divide entre el trabajo, protagonizando uno de los éxitos de la temporada (y del verano), y el disfrute del mar y la playa junto a sus perritos, que forman una parte importante de su vida y a menudo protagonizan sus vídeos en las redes sociales, siendo uno de los pocos aspectos de su intimidad que decide compartir con el público.