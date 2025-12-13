Después de los fuertes rumores que indicaban una posible reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, Gustavo Méndez reveló quién sería el nuevo novio de la modelo. En La Posta del Espectáculo (TV Pública), aseguró que la influencer está en pareja con Robert Strom, un polista multimillonario con vínculos con la realeza, y dio detalles de cómo habría comenzado el romance.

Así es la lujosa vida del “nuevo novio” de Zaira Nara: “Al lado de él, Jakob von Plessen es pobre”

Tras los rumores de reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, se conoció que la modelo estaría en pareja con Robert Strom, un polista multimillonario con vínculos con la realeza. En su programa, Gustavo Méndez confirmó el romance y, mientras mostraban una foto del deportista, aseguró: “Me lo van a querer venir a desmentir, pero es la posta. Están conociendo al nuevo novio de Zaira Nara, archi mega recontra millonario”.

Sobre la lujosa vida de Robert Strom, el periodista explicó: “El abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa: Madrid, Francia, España, Bélgica y Alemania. Empezó a invertir en el rubro inmobiliario. La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob von Plessen, el padre de los hijos de Zaira, es pobre. Es pobre”. Además, detalló los vínculos y el entorno que rodean al joven: “Es heredero archi recontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza, como Charlotte de Mónaco. El abuelo fue mega amigo del rey Juan Carlos I de España”.

Robert Strom

Más allá de la herencia familiar y su cercanía con la realeza de Francia y España, el polista también tendría su propia fortuna como resultado de las inversiones inmobiliarias que realizó en los últimos años. Actualmente, disfruta de ese estilo de vida en Estados Unidos, donde reside. “Robert vive entre Palm Beach, la zona más top de Florida, y castillos europeos. Tiene la misma edad que Zaira, 37 años, habla español perfecto y es tan fachero como exitoso en el mundo del polo y los negocios”, remarcó el conductor.

Cómo se conocieron Zaira Nara y Robert Strom

Durante La Posta del Espectáculo, Gustavo Méndez contó cómo se habrían conocido Zaira Nara y Robert Strom. “Facundo Pieres es muy amigo de Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. Clemente está casado, justamente, con la hermana de Robert Strom”, explicó, dando detalles sobre el vínculo que habría cruzado las vidas de la hermana de Wanda Nara con su exnovio y su supuesta actual pareja.

Zaira Nara

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni a desmentir públicamente la relación. Tanto Zaira Nara como Robert Strom mantienen silencio sobre el supuesto romance, que hasta ahora solo fue presentado como una primicia por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo.