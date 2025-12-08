Zaira Nara deslumbró con un vestido de hilo inspirado en una leyenda de la comunidad Wichi

Zaira Nara apuesta a nuevas propuestas en cada evento en el que participa. Es así como pasó del estilo cowgirl a los 2000, imponiendo las transparencias, las botas y bikinis, o los pañuelos reversionados. Los expertos fashionistas no dudan en ver sus nuevos looks y marcarlos como lo mejor de las temporadas. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió al hacer un homenaje a la comunidad Wichi, durante un sunset de Mendoza. Para eso, optó por un vestido de hilos que sorprendió a todos.

El homenaje de Zaira Nara a la comunidad Wichi / Créditos: Corona

El increíble vestido de hilos de Zaira Nara para Mendoza

Zaira Nara viajó a Mendoza para disfrutar de un sunset único de Hernán Cattaneo, con la invitación de Corona. Como en todos los eventos, la modelo apostó por sus conocimientos fashionistas y eligió un vestido elegante y sensual, apto para la ocasión. Sin embargo, el mismo cargaba más que solo tendencias en la moda, y se volvió uno de los más halagados por las redes sociales y los expertos. Ella decidió hacer un homenaje a la comunidad Wichi, pueblo originario del Gran Chaco.

El vestido era largo y contaba con una cola que predominaba en uno de sus lados. El mismo fue confeccionado en hilo de chaguar, una de las fibras más representativas y ancestrales de las tejedoras de la comunidad, volviéndose de transparencias y homenajes. En el pecho, predominaba un escote en U, marcado por una joya de madera que mantenía el estilo; y ella optó por acompañarlo de ropa interior beige, manteniendo los colores elegidos.

El homenaje de Zaira Nara a la comunidad Wichi / Créditos: Corona

El homenaje a la comunidad Wichi

Según cuenta la leyenda Wichi, las primeras mujeres bajaron del cielo por un hilo de chaguar, una cuerda luminosa que unía dos mundos: el cielo y la tierra. Cuando tocaron el suelo, de sus huellas brotaron las plantas de chaguar, guardando en sus espinas el brillo del cielo. Entre las hojas ásperas del monte, la fibra sigue naciendo como un puente entre mundos y se la considera un saber sagrado para la comunidad indígena. Es por eso que desde Corona indicaron que Zaira Nara buscó hacer homenaje en su viaje a Mendoza, al mantener su sensualidad con las transparencias y optar por un vestido de hilo que fascinó a todos.

El homenaje de Zaira Nara a la comunidad Wichi / Créditos: Corona

Los usuarios de las redes sociales y los expertos fashionistas no tardaron en destacarlo y se volvió uno de los más comentados por la modelo y conductora. Zaira Nara tiene muy en claro su estilo personal, pero siempre busca la originalidad en cada evento que participa. En este caso, optó por un vestido que mantuviera su amor por lo sensual, pero cargara con un el valor cultural, marcado por la tradición, artesanía y respeto por la naturaleza.

A.E