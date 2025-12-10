Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo del país. En sus redes, la diseñadora y empresaria compartió una nueva serie de imágenes y su look no tardó en convertirse en inspiración absoluta. Esta vez, apostó por un vestido lencero rojo que ya se perfila como el gran favorito del verano.
Ni mono ni sastrero: Juliana Awada lleva el vestido ideal para el verano y marcó una nueva tendencia
La prenda resume a la perfección el estilo de Juliana Awada: minimalismo, frescura y elegancia sin esfuerzo. Se trata de un slip dress de tirantes finos, escote en V y caída fluida que acompaña cada movimiento. El tono rojo intenso, protagonista indiscutido de esta temporada de primavera - verano, aporta energía y un toque sofisticado que transforma un vestido simple en un ícono del verano.
El largo midi, apenas por encima del tobillo, refuerza esa mezcla de comodidad y estilo que domina las tendencias actuales. Fiel a su filosofía de menos es más, la empresaria decidió no sumar accesorios protagónicos y dejar que el vestido hablara por sí solo. Incluso lo llevó descalza, un gesto que potencia la naturalidad y subraya la idea de un look veraniego relajado pero impecable.
El beauty look acompañó a la perfección. La diseñadora lució el pelo suelto, con ondas suaves y movimiento natural, ese efecto "aireado" que se volvió marca registrada en día a día. El maquillaje siguió la misma línea: una piel luminosa y pareja, rubor sutil para realzar el rostro y labios nude que equilibran la intensidad del outfit. Los ojos, apenas definidos, completan ese estilo fresco y elegante que no necesita excesos.
Con esta elección, Juliana Awada confirma que el vestido lencero regresa con fuerza y se convierte en una pieza clave de su guardarropa. Ligero, atemporal y favorecedor, es la demostración perfecta de que la simpleza bien ejecutada puede marcar tendencia.