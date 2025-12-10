Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo del país. En sus redes, la diseñadora y empresaria compartió una nueva serie de imágenes y su look no tardó en convertirse en inspiración absoluta. Esta vez, apostó por un vestido lencero rojo que ya se perfila como el gran favorito del verano.

Ni mono ni sastrero: Juliana Awada lleva el vestido ideal para el verano y marcó una nueva tendencia

La prenda resume a la perfección el estilo de Juliana Awada: minimalismo, frescura y elegancia sin esfuerzo. Se trata de un slip dress de tirantes finos, escote en V y caída fluida que acompaña cada movimiento. El tono rojo intenso, protagonista indiscutido de esta temporada de primavera - verano, aporta energía y un toque sofisticado que transforma un vestido simple en un ícono del verano.

Juliana Awada impone el vestido del verano

El largo midi, apenas por encima del tobillo, refuerza esa mezcla de comodidad y estilo que domina las tendencias actuales. Fiel a su filosofía de menos es más, la empresaria decidió no sumar accesorios protagónicos y dejar que el vestido hablara por sí solo. Incluso lo llevó descalza, un gesto que potencia la naturalidad y subraya la idea de un look veraniego relajado pero impecable.

El beauty look acompañó a la perfección. La diseñadora lució el pelo suelto, con ondas suaves y movimiento natural, ese efecto "aireado" que se volvió marca registrada en día a día. El maquillaje siguió la misma línea: una piel luminosa y pareja, rubor sutil para realzar el rostro y labios nude que equilibran la intensidad del outfit. Los ojos, apenas definidos, completan ese estilo fresco y elegante que no necesita excesos.

Juliana Awada

Con esta elección, Juliana Awada confirma que el vestido lencero regresa con fuerza y se convierte en una pieza clave de su guardarropa. Ligero, atemporal y favorecedor, es la demostración perfecta de que la simpleza bien ejecutada puede marcar tendencia.