Así es la habitación nórdica de Zaira Nara: minimalismo, detalles en madera y un rincón especial para sus hijos

Zaira Nara compartió un tierno momento familiar que caracteriza su domingo en casa. La modelo registró en un video a sus hijos jugando en un rincón especial: el piso frente a la ventana, donde suelen armar juegos y manualidades. Allí se los ve acostados, rodeados de pequeñas piezas, cuadernos y cajas abiertas, completamente concentrados en su mundo infantil.

Los hijos de Zaira Nara

Así es la habitación de Zaira Nara: minimalista y moderna

Ese sector, que funciona como un mini espacio creativo dentro del dormitorio principal, está armado con una alfombra clara y el confort suficiente para que pasen largos ratos inventando historias. La escena respira calma: luz natural, silencio de domingo y la sensación de refugio que transmiten los ambientes bien pensados.

El resto del cuarto sostiene la misma lógica estética. La cama, con respaldo tapizado en rayas gris y blanco, se viste con ropa de cama en tonos fríos que combinan con los cuadros en blanco y negro colgados a ambos lados. Un mueble de madera clara aporta calidez y se complementa con la trama orgánica de una silla tejida, un detalle que rompe la simetría y suma textura. La paleta suave —gris, blanco, beige y madera— sostiene un clima íntimo, casi escandinavo, donde nada parece fuera de lugar y cada objeto cumple una función.

La vista desde la habitación de Zaira Nara

Pero la habitación no fue lo único que la modelo mostró. Es que unas horas antes compartió la imagen que veía desde su ventana, un registro que sorprendió a sus seguidores: un arcoíris perfecto sobre el cielo de Buenos Aires, formado después de la lluvia. Con el fondo de casas bajas y árboles todavía húmedos, el arco de colores se convirtió en un broche inesperado para la escena doméstica. La modelo acompañó la postal con un emoji, dejando que el paisaje hablara solo: un guiño a esos pequeños instantes de belleza que aparecen sin aviso.

La habitación de Zaira Nara

Entre el rincón de juego de sus hijos, la serenidad del dormitorio y la postal del arcoíris, Zaira Nara dejó ver un costado cotidiano y cálido que suele reservar para su intimidad: un domingo en familia, con la estética cuidado pero el clima bien real, donde el diseño convive con el desorden creativo y los momentos simples se transforman en imágenes compartibles.

F.A