Zaira Nara estaría enfrentada con Cami Mayán por un hombre: quién es

La vida sentimental de Zaira Nara suele ser objeto de interés público, especialmente desde que confirmó su separación de Facundo Pieres. Aunque asegura estar soltera, las señales de coqueteo en redes y transmisiones en vivo dejan entrever que pretendientes no le faltan. Por su parte, Camila Mayán —quien se separó de Alexis Mac Allister tras el Mundial de Qatar— se consolidó en redes y luego como integrante de una plataforma de streaming, donde ganó un fuerte respaldo del público. Entre ellas nunca existió vínculo ni cruce laboral, pero un nuevo nombre las colocó en una situación inesperada.

Zaira Nara, Santiago Baietti, Camila Mayán

El hombre por el que Zaira Nara y Camila Mayán estarían enfrentadas

Se trata de Santiago Baietti, conocido como Bauletti, es uno de los streamers del momento. Formó parte del canal Mernosketti junto a Mernuel y Mosski, y desde hace tiempo muestra interés por Zaira. De hecho, hubo intercambios lúdicos y algún guiño de parte de la modelo durante transmisiones compartidas que alimentaron las especulaciones.

Sin embargo, en los últimos días, después de la gala de Los Personajes del Año, Bauletti dejó en evidencia que alguien más había captado su atención: Camila Mayán. En una de sus transmisiones, se mostró particularmente atento a la influencer, y sus amigos no tardaron en exponerlo en vivo. La situación se viralizó de inmediato.

Ante el revuelo, desde el programa de streaming en el que participa Mayán le consultaron directamente qué opinaba del streamer. Fiel a su estilo frontal, la joven no esquivó la pregunta y fue categórica: aseguró que le parece “fachero”. Pero además recordó una anécdota que lo dejó expuesto. “Una vez lo vi acá, ellos vinieron y decían algo como que no invitan a las pibas a salir. Bueno, ¿qué hacés?”, lanzó entre risas, dejando al streamer en el centro de la conversación.

Santiago Baietti

La pregunta ahora es si Bauletti avanzará en un romance con alguna de las dos y, más aún, si animará a dar el paso que él mismo suele evitar y las invitará a salir. Mientras tanto, el interés cruzado del streamer alimenta versiones de un enfrentamiento indirecto entre Zaira y Camila, aun cuando nunca hayan tenido trato cercano.

En paralelo, el nombre de Zaira Nara sigue asociado a su reciente pasado sentimental. Facundo Pieres, su ex, habló en televisión sobre los rumores que lo relacionaron con Gabriela Sari. Negó cualquier vínculo romántico y aseguró estar solo, enfocado en su familia y el deporte. También dejó en claro que su vínculo con Zaira terminó en buenos términos, aunque cada uno sigue su camino sin diálogo frecuente, como parte del proceso natural tras la separación.