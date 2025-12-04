Así es la exigente rutina de entrenamiento de Zaira Nara: el look ideal para hacerla

Zaira Nara es una de las modelos más observadas por todos, gracias a sus conocimientos fashionistas. Desde su amor por el estilo de los 2000 hasta prendas cowgirl rediseñadas, la influencer marca las mejores tendencias de cada temporada. Sin embargo, también es una fanática de los deportes y del estilo de vida saludable. Es por eso que, hasta en sus viajes, opta por looks sporty chic y busca el gimnasio para continuar con su rutina. En las últimas horas, sorprendió a todos al mostrar cómo son sus exigentes ejercicios y mostró el look perfecto para la ocasión.

La exigente rutina de entrenamiento de Zaira Nara

Zaira Nara no duda en disfrutar del descanso y el trabajo que tiene, pero también busca mantenerse con una rutina de ejercicios que la acompañe en todo momento. Es por eso que no solo se volvió una de las modelos más queridas de la industria de la moda, sino que además una influencia a la hora de tratarse de deportes. En las últimas horas, sorprendió al mostrar su exigente entrenamiento, y marcó la mejor tendencia fashionista para looks sporty chic.

Con un claro guiño a su marca de belleza, se mostró haciendo dominadas asistidas con banda elástica. Para el mismo, se cuelga de una barra fija con agarre prono, mientras una cinta la asiste para subir y bajar. El ejercicio fortalece dorsales, bíceps, antebrazos y espalda alta, y le permite al usuario aprender las dominadas sin la asistencia de un entrenador. Para la ocasión, ella optó por un enterizo ceñido al cuerpo, total black, ideal para que se sienta cómoda al momento de entrenar.

Zaira Nara: una influencia de la moda

Zaira Nara es una fanática del deporte y las rutinas de entrenamiento. Ellas la ayudan a mantenerse saludable y volverse una de las modelos más observadas por su belleza y carisma. Es por eso que su estilo de vida va de la mano con su influencia en la moda, marcando siempre la comodidad de ciertas prendas sporty, y lo fashionista de las tendencias en colores, estampas o brillos. De esta manera, fusiona sus diversos ámbitos favoritos, y construye una comunidad de más de 8 millones de seguidores.

Los usuarios de las redes sociales y expertos de la moda no dudan en destacar cada uno de los trabajos de la modelo, al mismo tiempo que toman sus tips para formar sus propias rutinas de belleza o entrenamiento. Zaira Nara es una influencia fashionista y una de las modelos que más elige el ejercicio diario para mantener un estilo de vida saludable. En sus redes sociales. comparte los mejores consejos para ir al gimnasio, y muestra sus looks más cómodos para cada ocasión.

