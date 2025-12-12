Soledad Pastorutti le respondió a la modelo que la acusó de querer quedarse con su marido: "Lo voy a intentar, a lo mejor me queda bien"

Soledad Pastorutti fue apuntada por varios medios de comunicación y redes sociales de intentar seducir al esposo de una modelo. Sin embargo, estos rumores comenzaron debido a que fue Vanesa Carbone la que la acusó de haberse insinuado a su pareja, y desató el escándalo alrededor de la cantante. Rápidamente, y lejos de querer hacer crecer esto, la artista se pronunció al aire y disparó contra la vedette por sus dichos, utilizando su clásico humor irónico.

El polémico cruce de Soledad Pastorutti y Vanesa Carbone: las acusaciones

Soledad Pastorutti es una de las juradas más consagradas de La Voz Argentina, por su carrera en la industria musical y exigencias al momento de hacer trabajar a su team. Sin embargo, a dos meses de haber finalizado el programa, recibió duras acusaciones de la esposa de uno de los participantes sobre supuestas insinuaciones hacia su pareja. Vanesa Carbone se pronunció en su cuenta de Instagram, asegurando que Soledad tuvo actitudes "fuera de lugar" y hacer comentarios personales inapropiados hacia Lucho González, su esposo.

“Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar”, expuso la modelo. De esta manera, agregó que “ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”, asegurando que había logrado incomodar a su hija de siete años. Finalmente, cerró: “Yo no dije nada para que pudieran continuar y preferí cuidar de mi familia en silencio. Ahora, a vos te digo: con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”.

La defensa de Soledad Pastorutti ante las acusaciones

Ante esas acusaciones, varios medios de comunicación se encontraron sorprendidos, dado que Soledad Pastorutti no suele ser protagonista de polémicas. Es por eso que, en Puro Show (eltrece), decidieron buscarla y hablar con ella. La artista no dudó en detenerse y romper el silencio, asegurando que eras mentiras que suelen aparecer en el medio. “No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy”, expuso tajante. De esta manera, le respondió a la amenaza del poncho con ironía y lanzó: “Lo voy a intentar, a lo mejor queda bien”.

Soledad Pastorutti cerró la entrevista, dispuesta a hablar con la prensa, pero asegurando que eran mentiras. “Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad. No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso”, sentenció. Muchos salieron en su defensa, dado que nunca había mostrado una personalidad polémica, mientras que otros aún dudan de sus palabras. Por su parte, la artista se alejó de todos los dichos y acusaciones, y se mantiene enfocada en su trabajo.

