Así es Martina, la hija de Andy Chango: regresó al país para vivir con su padre, trabaja con la familia Ortega y derrocha personalidad

Andy Chango atraviesa uno de los momentos más luminosos de su vida. Luego de años viviendo en España, el músico y escritor volvió al país y, con él, también lo hizo su hija Martina, quien decidió instalarse en Buenos Aires para convivir con su padre. Esa convivencia, según el propio artista, se transformó en una “adicción basada en el amor” y en una experiencia que redefinió su cotidianidad.

Andy Chango y su hija Martina

A los 20 años, Martina Flejerman, hija Andy Chango y de la fotógrafa Cristina Esperanza, se muestra auténtica, libre y con una identidad marcada por el arte. Su regreso a la Argentina coincidió con un nuevo momento en la vida de su padre: más tranquilo, reflexivo y lejos de las etiquetas que alguna vez lo definieron en los medios.

La nueva realidad de Andy Chango

Andy Chango, que se hizo conocido por su estilo provocador y su participación en distintas etapas de la televisión y la música, hoy atraviesa una etapa más introspectiva: “No me podría definir y no entiendo a la gente que se define”, confesó. Su regreso al país fue también una reconciliación con su pasado y con una forma de vivir en más calma.

Andy Chango en MasterChef Celebrity

Lejos del bullicio de la ciudad, busca refugio en su casa de Merlo, donde, asegura “todavía se pueden escuchar los pajaritos”. Allí, el silencio se volvió parte esencial de su vida y de su proceso creativo: “El silencio es una especie en extinción”, reflexionó. Para él, ese estado de calma representa tanto un descanso como una forma de música.

Actualmente Andy Chango forma parte del nuevo elenco de participantes de MasterChef Celebrity, donde ha sorprendido a todos con sus habilidades dentro de la cocina.

Martina, la nueva generación creativa

La hija de Andy Chango heredó la sensibilidad artística del cantante y de su madre, comenzando a trazar su propio camino. A los 20 años, trabaja junto a la familia Ortega, un entorno ligado al arte y la creatividad y demuestra que el talento también se hereda. Carismática, espontánea y con un estilo que combina frescura y personalidad, Martina se abre paso en el ambiente cultural sin renegar de su apellido.

Martina Fejerman

Padre e hija disfrutan de esta nueva etapa juntos, compartiendo rutinas, proyectos y, sobre todo, una conexión profunda. Para Andy Chango, que hoy se define como un “amante del silencio”, la presencia de Martina se convirtió en su melodía más linda.