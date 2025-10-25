Andy Chango, Pablito Lescano y Miguel Ángel Rodríguez recibieron a Maxi López con una salida de hombres: "Pasaron cosas"

Maxi López regresó al país para retomar las grabaciones de Masterchef Celebrity, conducido por su expareja Wanda Nara, tras pasar unos días en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, que está embarazada de su segundo hijo, y su pequeña Elle. Tal como comparte en su red social, el exftubolista se encuentra cómodo viviendo nuevamente en el país y siendo parte del reality culinario. Precisamente, el formato le permitió conocer a nuevos amigos como Andy Chango, Pablito Lescano y Miguel Ángel Rodríguez.

Nació una nueva amistad: así fue la divertida salida de Maxi López, Andy Chango, Pablito Lescano y Miguel Ángel Rodríguez

Tras bajarse de Masterchef Celebrity, Pablito Lescano mostró en su cuenta de Instagram que sigue en contacto con algunos participantes: Maxi López, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. De hecho, con motivo de la vuelta del exjugador a la Argentina, el cantante y los concursantes decidieron sorprenderlo con una divertida salida.

Así lo compartieron en sus redes sociales, donde dejaron en claro que nació una nueva amistad fuera del programa y que encontraron varias cosas en común entre ellos. Salir a cenar y divertirse un viernes por la noche es una de ellas, por eso no dudaron en preparar este plan y disfrutarlo pese al mal clima.

La historia de Pablito Lescano

A través de sus historias de Instagram, Pablito Lescano publicó una imagen del interior de su vehículo donde se podía observar su teclado y el cuaderno que usaba en Masterchef Celebrity para hacer sus anotaciones. "Pasaron cosas", escribió el artista y etiquetó a Andy Chango junto a emojis de caritas sonriendo. Luego, subió una postal en la que dejó ver el lujoso restaurante que visitó junto a Maxi López. "Saturday", comentó en la fotografía donde se los ve vestidos de negro, sonriendo y mirando a cámara.

Pablito Lescano y Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez también mostró la intimidad de este encuentro de amigos y sumó al Turco Husaín, otro participante de Masterchef Celebrity. "Inmensos, gran noche. Los quiero", expresó el actor junto a la imagen de los tres abrazados y felices tras compartir una cena el viernes 24 de octubre.

Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López y Turco Husaín

Así, los concursantes de la competencia de cocina demostraron lo bien que se llevan fuera de las cámaras y lo mucho que se divierten luego de las intensas jornadas de grabación. En el caso de Pablito Lescano, haber decidido dejar el formato no impidió que siga manteniendo buen vínculo con el elenco masculino y hasta parece que fue él quien organizó la velada.

Maxi López, por su parte, aprovechó para ponerle al día tras el breve tiempo que estuvo afuera del ciclo culinario y compartir un agradable momento con sus compañeros. Así también volvió a mostrar lo cómodo y feliz que se siente de estar trabajando en su tierra natal pese a tener su vida consolidada en Europa junto a su pareja Daniela Christiansson, su hija Elle y su bebé en camino.

De esta manera, Andy Chango, Pablito Lescano y Miguel Ángel Rodríguez recibieron a Maxi López, luego de su viaje a Suiza, con una divertida salida de hombres que incluyó cena, buena música y fotos para Instagram. "Pasaron cosas", destacó el cantante.