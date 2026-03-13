El tenso cara a cara entre el marido de Mavinga y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una particular noche tras la expulsión del juego de Carmiña por relizar comentarios racistas contra Mavinga. El jueves por la noche, la participante se presentó en el debate del ciclo y justificó su accionar dentro de la casa. Damián, el esposo de la jugadora discriminada, también se encontraba presente y protagonizó un fuerte ida y vuelta.

Qué dijo Carmiña sobre su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada por sus dichos contra Mavinga

La expulsión de Carmiña de Gran Hermano: Generación Dorada no pasó desapercibida y estuvo atravesada por un fuerte cruce en vivo con Damián, el esposo de Mavinga. Tras la polémica por los comentarios racistas que había dirigido a su compañera dentro de la casa, la exparticipante intentó ofrecer disculpas públicas a su familia que se encontraba en el estudio. Sin embargo, el momento tomó otro rumbo cuando se produjo un tenso cruce entre ellos.

Carmiña y Mavinga

“No tengo justificación. Hay chistes que no se dicen. Lastimosamente, me puse muy cómoda en la casa donde estaba viviendo. Ese un chiste de muy mal gusto el que hice”, comenzó la exconcursante acerca del polémico accionar que la dejó afuera del reality. Visiblemente afectada mientras los panelistas del ciclo la escuchaban atentamente, agregó a su descargo: “Me costó toda la expulsión de Gran Hermano. Por eso les pido disculpas a ustedes. Y lo voy a hacer las veces que lo tenga que hacer. Porque así como sé que puedo jugar, sé cuando me equivoco”.

Tras disculparse con el entorno familiar de Mavinga, Carmiña expresó: “Perdón se le pide a Dios. Pero realmente me siento muy mal. Siempre me llevé bien con Mavinga“. Acto seguido, Damián, el marido de la joven, tomó el micrófono y contó qué pensaba acerca de sus palabras en el piso.

La respuesta de Damián, el marido de Mavinga, ante el pedido de disculpas de Carmiña

Lejos de aceptar el gesto, fue contundente al expresar que no creía en el arrepentimiento de la periodista paraguaya. “Por mi parte no acepto las disculpas. No me pareció sincera de la manera que salió de la casa, de una manera altanera, soberbia, como si estuviera saliendo por la puerta grande y salió por la puerta de atrás”, manifestó enojado.

Para reforzar su postura, Damián sumó sin filtro: "No me resultan sinceras tus disculpas y no me llegan, no las veo sinceras“. Así, dejó en evidencia que el pedido de perdón que realizó Carmiña fuera de la casa no logró convencerlo y que los dichos contra su esposa todavía generan un profundo malestar.

Al cerrar su intervención, la pareja de Mavinga fue aún más crítico con la actitud de Carmiña: “Veo que estás pidiendo disculpas para un reality y no me parece que represente lo que realmente pensás. Perdón, pero pienso eso”. En ese momento, Santiago del Moro le respondió que se respetaba lo que él sentía y que era válido no aceptar el pedido de perdón de la comunicadora.

Este ida y vuelta la dejó en una situación incómoda, ya que su intento de disculparse terminó generando un momento de mucha tensión en el programa. Además, en las redes sociales muchas personas coincidieron con Damián y no creyeron en su justificación. De esta manera, se produjo un tenso cara a cara entre el marido de Mavinga y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada.