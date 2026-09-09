Allegra Cubero contó cómo vive su debut como modelo: "Me pone feliz seguir los pasos de mi mamá"

Allegra Cubero atraviesa un momento especial. A sus 15 años, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y, después de su debut en una pasarela de Alta Costura y de compartir desfile con su hermana Indiana en BAFWEEK, suma nuevas experiencias vinculadas a la moda. Más allá de las pasadas, este miércoles 9 de septiembre se mostró muy atenta a las tendencias durante el desfile de la colección primavera-verano de los locales de Galerías Pacífico, donde ocupó la primera fila junto a su mamá, Nicole Neumann, y sus hermanas, Indiana y Sienna.

Allegra Cubero en desfile de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro de la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini.

Allegra Cubero dio detalles de sus primeros pasos como modelo: “Soy muy feliz”

Desde su lugar, Allegra Cubero siguió cada una de las pasadas y tomó nota de las propuestas que marcarán la nueva temporada. Después, compartió parte de la jornada en sus redes sociales, donde mostró su look y algunos de los momentos que más disfrutó del desfile. Los posteos reflejan también su creciente interés por la moda, un universo que conoce desde chica por la trayectoria de su mamá, Nicole Neumann y que ahora construye su propio camino.

En diálogo con CARAS durante el evento, la influencer se mostró entusiasmada al hablar de esta nueva etapa y reconoció que uno de sus grandes motivos para incursionar en el modelaje es justamente el vínculo con su mamá. “La verdad, estoy muy contenta, más que nada porque me pone muy feliz poder seguir los pasos de mamá, que yo la admiro mucho. Yo sueño con ser modelo”, contó.

Allegra Cubero deslumbró en el desfile de ONA SÁEZ durante el BAFWEEK.

Su debut oficial había ocurrido pocas semanas atrás, cuando fue elegida para abrir el desfile de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro durante la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini. Luego llegó otra experiencia significativa: compartir pasarela con Indiana durante el BAFWEEK para ONA SÁEZ by Luján Sáez, donde ambas fueron parte de una nueva generación de jóvenes que comienza a hacerse lugar en la moda argentina.

Para Allegra Cubero, poder vivir ese momento junto a su hermana fue realmente especial. “Una experiencia muy linda porque compartirlo con mi hermana fue divino y nos divertimos mucho”, recordó sobre aquel desfile, que tuvo a su mamá en el front row.

Indiana y Allegra Cubero en la previa del desfile en La Rural.

Más allá de las pasarelas, la adolescente asegura que disfruta especialmente todo lo que sucede detrás de escena. La preparación, los looks, el maquillaje, el peinado y todo el movimiento previo a cada desfile también forman parte de una experiencia que la entusiasma. “Yo me re divierto y amo el background. Soy muy feliz con todo”, aseguró.

La exposición también implica recibir comentarios de todo tipo. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero contó que en el colegio algunos compañeros la reconocieron al verla en las pasarela y la llenaron de elogios: “Me dicen que estaba linda y que la rompí”. Frente a los comentarios negativos, tiene una postura clara y que aprendió a aplicar desde el comienzo de su recorrido: “Los malos comentarios no se leen”.

Nicole Neumann, Thiago Pinheiro, Allegra Cubero y Laurencio Adot.

En casa, además, cuenta con el acompañamiento de Nikita, quien conoce de primera mano el mundo del modelaje y, según contó Allegra, se muestra feliz de verla avanzar en este camino. “Me dice que está muy contenta y muy orgullosa porque, bueno, soy como una mini mamá”, reveló entre risas.

Así, entre desfiles, tendencias, backstage y nuevas experiencias compartidas con sus hermanas, Allegra Cubero empieza a construir su propio vínculo con la moda. Y aunque todavía está dando sus primeros pasos, ya tiene claro que quiere seguir explorando ese mundo que tanto disfruta.