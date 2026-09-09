De Nicole Neumann y Nequi Galotti a Dolores Trull: los looks de las famosas que brillaron en una noche de moda

Galerías Pacífico fue el escenario de una noche dedicada a la moda con la presentación de las colecciones primavera-verano de las distintas marcas que forman parte del shopping. El desfile reunió a modelos, influencers y referentes de la industria que se ubicaron en la primera fila para conocer algunas de las tendencias que llegarán con la próxima temporada.

Entre las invitadas estuvieron Nicole Neumann, Nequi Galotti y Dolores Trull, quienes se destacaron con sus elecciones y aportaron sus propios estilos a una noche en la que los looks también fueron protagonistas.

Nequi Galotti apostó por el negro con un blazer floral

Nequi Galotti eligió un conjunto negro compuesto por una blusa y un pantalón sastrero, una base sobria que combinó con un blazer negro estampado con grandes flores blancas. La prenda se convirtió en el punto central del look y sumó contraste al outfit. Para completar la propuesta, llevó un bolso negro acolchado con cadena plateada y accesorios en plata, entre ellos varias pulseras y anillos, que aportaron brillo al estilismo.

Nequi Galotti junto a Adriana Costantini en la previa del desfile.

Nicole Neumann deslumbró con una falda lencera y flecos plateados

Nicole Neumann eligió un look en color off white compuesto por un blazer de corte estructurado y un top de cuello alto, que combinó con una falda lencera midi. La pieza sumó movimiento y brillo a través de sus flecos plateados, que se convirtieron en uno de los detalles protagonistas del estilismo. Para completar el outfit, la modelo llevó zapatos blancos y un bolso rojo, el único toque de color de la propuesta. El accesorio se destacó sobre la base monocromática y aportó un contraste marcado al conjunto.

Nicole Neumann con una falda lencera como protagonista.

Dolores Trull dio cátedra de estilo con su look total black

Dolores Trull apostó por un conjunto total black compuesto por una chaqueta de mangas largas y una bermuda de tiro alto, que combinó con un top al tono. El detalle de los botones y la hebilla plateada en la cintura sumaron pequeños toques de brillo al estilismo. Para completar el look, eligió un bolso rojo y zapatos blancos en punta con detalles negros, dos accesorios que rompieron con la propuesta monocromática y le dieron un contraste de color. Un delicado collar dorado completó el outfit.

El look de Dolores Trull.

Los looks de una noche de moda

Andrea Bursten

Emily Lucius

Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Mia Martin y Natalia Graciano

Indiana Cubero, Nicole Neumann, Sienna Cubero y Allegra Cubero

Fabián Medina Flores