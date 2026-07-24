Nacho Elizalde recorrió cada rincón de su loft y hubo uno en particular que captó la atención de los usuarios de las redes sociales. Se trata de su vestidor, que posee un espacio dedicado exclusivamente a su espectacular colección de zapatillas. Cada modelo de distinto color y firma completa su look urbano que tanto lo caracteriza.

Estanterías repletas de zapatillas: así es el llamativo vestidor de Nacho Elizalde

Nacho Elizalde volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un recorrido por el interior de su hogar. A través de su red social, el conductor de Olga mostró algunos de los rincones de su propiedad y dejó al descubierto uno de los espacios más llamativos de la propiedad: un enorme vestidor dedicado, en gran parte, a su colección de zapatillas.

"Un poco de lo que fue mi loft", escribió el influencer junto al video, donde recorrió los distintos ambientes de la vivienda. Sin embargo, hubo un sector que se llevó todas las miradas y despertó la curiosidad de sus fanáticos. En las imágenes puede verse un ambiente amplio, con estanterías abiertas de piso a techo que cubren prácticamente toda una pared.

Así es la espectacular colección de zapatillas de Nacho Elizalde

Allí, Nacho Elizalde guarda decenas de pares de zapatillas perfectamente acomodadas por compartimentos individuales, lo que permite apreciar cada modelo a simple vista. Predominan las sneakers urbanas en colores blanco, negro, gris y beige, aunque también aparecen diseños más llamativos con detalles en azul, verde, rojo y combinaciones multicolor.

Además del calzado, el vestidor cuenta con espacios destinados a ropa doblada, buzos, camperas y accesorios, todo organizado bajo una estética minimalista. El mobiliario en tonos grises, el piso de madera y los grandes espejos generan una sensación de amplitud y convierten el ambiente en un espacio funcional y moderno.

Las zapatillas, un ítem infaltable en los looks streetwear de Nacho Elizalde

La colección refleja, sin dudas, una de las grandes pasiones de Nacho Elizalde. Desde hace años, el locutor construyó una identidad ligada al streetwear y a la moda urbana, donde las zapatillas ocupan un rol central. En cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales suele apostar por looks relajados, compuestos por jeans amplios, pantalones cargo, buzos oversize, camperas y prendas básicas que complementa con sneakers de edición especial o modelos icónicos.

Así es la espectacular colección de zapatillas de Nacho Elizalde

Lejos de ser un simple accesorio, el calzado se convirtió en la pieza protagonista de sus estilismos. Sus outfits suelen apoyarse en la tendencia casual streetwear, que combina comodidad con prendas de inspiración deportiva y detalles que aportan personalidad. En ese universo, las zapatillas funcionan como el elemento que eleva cada conjunto y termina de definir su impronta.

El vestidor también deja entrever el cuidado que dedica Nacho Elizalde a cada uno de sus pares. La disposición por módulos individuales no solo facilita la organización, sino que ayuda a conservar las zapatillas en buen estado y permite elegir rápidamente el modelo ideal para cada ocasión.

Con este recorrido por su loft, Nacho Elizalde no solo mostró una parte de su intimidad, sino también su espectacular colección de zapatillas, la cual se convirtió en la gran protagonista del video y confirmó una de sus mayores aficiones.