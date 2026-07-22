Entramos al vestidor XXL de Luli Fernández: iluminación LED integrada y una estética de boutique simplificada

Desde que se mudó a su nueva casa, Luli Fernández fue decorando cada espacio de acuerdo con su impronta y sus gustos personales. Así, diseñó un vestidor cien por ciento personalizado, realizado a medida para integrar todo su vestuario de manera simple y ordenada. El ambiente se destaca por un novedoso diseño que combina iluminación LED integrada, una estética de boutique y un estilo minimalista cálido, logrando un espacio funcional, elegante y lleno de personalidad.

Así es el vestidor XXL de Luli Fernández:

A finales de 2025, Luli Fernández se mudó a una nueva casa luego de anunciar su separación de Cristian Cúneo Libarona. Desde entonces, comenzó a darle forma a su nuevo hogar de acuerdo con sus gustos y preferencias. En esta oportunidad, la modelo mostró cómo simplificó su “mega vestidor”, adaptado a un espacio más reducido y con proporciones diferentes a las de su vivienda anterior.

Luli Fernández | Instagram

“Se los había prometido, así que acá les sigo mostrando parte de mi casita nueva”, escribió al pie del video que compartió en perfil personal de Instagram, donde recorrió cada rincón de este mueble pensado para alojar todas sus pertenencias. Teniendo en cuenta que su habitación cuenta con un espacio reducido, la conductora adaptó un “gran vestidor a un espacio más pequeño y el resultado fue increíble”.

El guardarropa presenta un estilo moderno, con una estética minimalista y una clara inspiración en los vestidores de boutique. Su diseño a medida se organiza en distintos módulos verticales que van de piso a techo y que permiten distribuir de manera ordenada la ropa, los accesorios y el calzado, al mismo tiempo que aprovecha al máximo la altura y el espacio disponible. La variedad de compartimentos permite combinar prendas largas y abrigos en percheros, pantalones y accesorios sin perder funcionalidad. “Todo prolijo, todo ordenado, todo iluminado”, exclamó llena de satisfacción al mostrar en detalle esta nueva forma de presentar su ropero fashionista.

El vestidor XXL de Luli Fernández | Instagram

Entre los distintos compartimentos se distribuyen cajoneras y hasta un joyero, además de sectores especialmente destinados a guardar sus “petates”, como la propia Luli se refirió a sus pertenencias. Uno de los elementos que más se destacó es la iluminación LED integrada en los laterales y estantes, que aporta una luz cálida y realza cada sector del guardarropa. La paleta de colores neutros, con predominio del blanco, se complementa con detalles en naranja intenso en la luz que aportan un contraste moderno y distintivo.

Las puertas “mágicas” del ropero de Luli Fernández

Las puertas altas y lisas del vestidor de Luli Fernández, junto con las superficies limpias y los detalles metálicos, refuerzan una estética de lujo silencioso y de líneas simples. A su vez, el techo de hormigón y la iluminación cálida le aportan un sutil aire industrial, que contrasta con la organización y la prolijidad del interior. “Fácil de limpiar y queda muy lindo”, aseguró.

El vestidor XXL de Luli Fernández | Instagram

Asimismo, las puertas cuentan con un sistema de apertura a presión, por lo que solo es necesario empujarlas levemente con la mano para abrirlas, sin necesidad de utilizar manijas y manteniendo así una estética limpia y minimalista. Para “aprovechar al máximo” el mueble, sobre uno de los costados, añadió dos filas de ganchitos dorados para colgar los collares.

El resultado es un vestidor moderno, funcional y visualmente atractivo, con una impronta de boutique y una fuerte presencia arquitectónica. En esta línea, la periodista destacó “las terminaciones y la calidad de los materiales” con los que fue conformado este rincón que abarca toda la pared lateral de su cuarto.

De esta manera, Luli Fernández logró transformar un espacio reducido de su habitación en un vestidor amplio, funcional y pensado hasta en los mínimos detalles. Con una distribución estratégica, iluminación cálida y sectores especialmente diseñados para cada una de sus pertenencias, el resultado combina practicidad y diseño boutique dejando plasmado su sello y su impronta fashionista en cada rincón.